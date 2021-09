‘La casa de papel’ ha regresado a la plataforma de Netflix y lo ha hecho con el ansiado estreno de su nueva temporada. Una nueva entrega que se ha convertido en tendencia nada más ver la luz y que ha dejado a todos con ganas de más. El estreno de 5 capítulos de infarto que no solo han proyectado el enorme trabajo de producción y realización que hay detrás, sino que también han transmitido un mensaje que no ha pasado desapercibido.

La aclamada serie de Vancouver Media es conocida por todos debido a que ha proyectado en varias ocasiones su mensaje antifascista, algo que ha vuelto a repetir en el segundo capítulo de esta nueva entrega. Todo tiene lugar en una escena protagonizada por dos grandes pesos pesados de la trama, Bogotá y Gandía.

Este es el comienzo del final. Parte 5, Vol. 1 ya está disponible.

This is the beginning of the end. Part 5, Vol. 1 is now streaming.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/p0qk6dK0Vf

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 3, 2021