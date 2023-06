Carmen Borrego sorprende al defender a su hijo de “huir” de ‘Sálvame’

Carmen Borrego ya es abuela. Debido al distanciamiento con su hijo, José María, se trata de una noticia que llega en unos días agridulces, debido a que no ha sido el momento como ella se esperaba. No obstante, este martes la colaboradora acudió al plató de Sálvame para defender a su hijo.

La hija de María Teresa Campos no pudo evitar emocionarse en plató, cuando desde el programa retransmitieron en directo que ya le habían dado el alta a la mujer de su hijo, Paola Olmedo y a su bebé. De esta forma, finalmente podría ir a conocer a su nieto.

Los colaboradores señalaron que era muy injusto que todavía no hubiera podido conocer a su nieto, sin embargo Carmen Borrego defendió a su hijo. «Entiendo lo que estáis diciendo, pero me gustaría que me entendierais a mí y no voy a hablar mal de mi hijo y de mi nuera, y entiendo que quieran salvaguardar la imagen de su hijo», expresó la colaboradora.

El programa ha querido hacer un regalo al nieto de Carmen Borrego pero su hijo lo ha rechazado: «No necesito ninguna cesta»#yoveosálvame

https://t.co/YGXSKNsgh1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 5, 2023

«En estos momentos necesitan tranquilidad, y estar yo allí implica tensión», manifestó Carmen Borrego ante la insistencia de sus compañeros, que seguían señalando a lo injusto que era que no se hubiera podido trasladar al hospital a conocer al bebé, siendo su abuela parte.

Ante la insistencia de los colaboradores, Carmen Borrego terminó estallando. «¡No quieren estar en los medios, coño! ¡Están en su absoluto derecho y yo los voy a apoyar, y no los voy a juzgar!», exclamó la colaboradora visiblemente molesta para zanjar el asunto.

El programa de Telecinco mostró en ese momento la primera imagen de su nieto. Se trataba de una imagen de su pie, compartida por la familia en redes sociales. «No me he manifestado si he visto antes imágenes o no, pero me hace gracia porque tiene el mismo pie que mi hijo», expresó Carmen Borrego.