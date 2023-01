Terelu Campos, decepcionada tras filtrarse información sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Este miércoles, María Teresa Campos y su estado de salud ocupaban la portada de Lecturas. La revista ofrecía demasiados datos sobre la salud de la veterana periodista, y Terelu Campos se mostró muy decepcionada con la publicación desde el plató de Sálvame.

Terelu Campos fue muy clara, asegurando que alguien ha filtrado información a la revista. «Lo que me preocupa es la información que hay en la revista. Que alguien de nuestro entorno ha tenido que dársela», declaró la colaboradora de Sálvame.

«Me he llevado una sorpresa esta mañana», expresó. Mientras que Kiko Matamoros intentaba indagar en la filtración: «No hay un director de una revista que se juegue dar una información de este tipo sin el convencimiento de que es real», señaló.

Terelu Campos, preocupada por la información publicada sobre la salud de su madre#yoveosálvamehttps://t.co/YKAxYx8q1o — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 11, 2023

«Eso es que le da credibilidad a la fuente, que debe ser muy próxima a María teresa y, además, no va denunciar», añadió Kiko. Y es que la información del estado de salud de María Teresa Campos tan solo la conocían los familiares más cercanos.

«La revista me dice que tiene una información y la tiene de muy buena fuente. Y quería que yo le dijera si era verdad o no», admitió Terelu Campos, mientras que Carmen Borrego afirmó que ella había hablado con la revista en Navidad, pero que desmintió la información con la que contaban.

Por otro lado, Terelu no pudo ocultar su decepción con la revista: «Me hubiera gustado, puesto que trabajo todas las semanas para esa revista, que al menos no me lo hubiese encontrado de esta manera», aseguró la colaboradora visiblemente molesta. «Me habría aguantado», expresó la colaboradora sobre el hecho de que le hubieran avisado de la información que iban a publicar.