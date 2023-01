Terelu Campos ha decidido dejar a un margen su amistad con José Ortega Cano y posicionarse del lado de Ana María Aldón, después de que éste amenazase con demandarla por intromisión de la intimidad. La diseñadora ha sido la primera en mostrarse sorprendida ante la noticia, pues es algo que no logra comprender. Según ella, siempre ha tenido buenas palabras hacia su exmarido y no sabe a qué puede deberse.

Hace unos meses, en concreto en el mes de agosto, Terelu Campos comentaba en directo que José Ortega Cano le tenía mucho cariño y la llamaba por su apodo Teru. La colaboradora que siempre se ha puesto de su lado, ha cambiado de bando y ahora se dirige a el como usted, algo que ha llamado mucho la atención a sus compañeros de Sálvame: “Yo de Usted, me pensaría no demandar a la que ha sido su mujer, porque igual decide no callarse nada más”, le advertía muy serie mientras miraba a la cámara.

🌟Terelu Campos «advierte» a Ortega Cano con que si demanda a Ana María, igual esta, decide no callarse nada 💥

🌟»Lo que sí ha hecho Ana María en defensa de su marido ha sido no decirnos la verdad sobre ciertas cosas» pic.twitter.com/NMG7NnPIzn — Seram1 (@Seram110) January 9, 2023

Ante la insistencia de Laura Fa para que diera explicaciones sobre lo que estaba diciendo, la hermana de Carmen Borrego volvía a repetir: “Yo le digo que se lo piense, porque a lo mejor la que coge carretera y no para de hablar es ella”, comentaba mientras el público la acompañaba con un gran aplauso. Pero no quedaba ahí, pues la hija de María Teresa Campos todavía tenía muchas cosas más que decir y es que esta podría ser conocedora de primera mano de lo que está tramando Ana María Aldón, o así lo ha insinuado.

“Hacedme caso a lo que estoy diciendo, porque a lo mejor llega un día no muy lejano y dice: A que me hago una docuserie”, puntualizaba ante la sorpresa de todos los allí presentes. La hija de la diseñadora que se encontraba presente en plató también tenía algo que comentar: “Me da mucha rabia lo que dice de mi madre, porque ella podría hablar mal, pero no lo ha hecho”, expresaba disgustada por la situación. Terelu seguía muy seria y con una actitud amenazante hacia el torero: “Lo que no ha hecho Ana María para protegerlo es no decirnos la verdad en muchas cosas, yo te puedo decir que sabía algunos episodios de lo vivido entre Ortega Cano y Rocío Jurado, cuanto menos penosos”, añadía.