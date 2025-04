En los últimos días, el Clan Campos se ha visto sorprendido al ver cómo Bigote Arrocet ha vuelto a ser protagonista de la prensa del corazón. Y todo porque no ha tenido reparos a la hora de asegurar que prestó dinero a María Teresa Campos, con quien mantuvo una relación sentimental desde hace años. Lejos de que todo quede ahí, el chileno dio más detalles sobre la cifra en cuestión, asegurando que se trataba de nada más y nada menos que 40.000 euros. Es más, parece que esa cifra habría aumentado puesto que, supuestamente, el humorista también hizo una transferencia a la presentadora de unos 10.000 euros. Unas declaraciones que, evidentemente, no han dejado indiferente a nadie. Tanto es así que Carmen Borrego, hija de la mítica presentadora, se ha pronunciado al respecto durante su participación en Vamos a ver, programa en el que colabora habitualmente.

A pesar de que se negaba en rotundo a darle pie a seguir respondiendo, la hija de María Teresa Campos no ha podido evitar responder a Bigote Arrocet ante las fuertes acusaciones que ha hecho en los últimos días. «No quería responderle por respeto a mi madre, porque sé que a ella no le habría gustado pero, llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa», aseguró la hermana de Terelu Campos. «Ni yo ni mi hermana hemos negado que este señor le prestase dinero a mi madre, lo que negamos es que no se lo pagase. Son los Tribunales los que están para esas cosas. Que acuda a un juzgado y se lo reclame», espetó, con contundencia, la hija pequeña de María Teresa Campos. Lejos de que todo quede ahí, quiso aprovechar su intervención en Vamos a ver para dejar algo claro: «Mi madre estuvo muy enamorada de esta persona y, por eso, me duele hablar de él».

«Esta relación tuvo un tiempo bueno, pero fue poco. Este señor lo que hizo fue hundir a mi madre», aseguró en Vamos a ver. Por si fuera poco, la tía de Alejandra Rubio decidió mirar a cámara para dirigirse a Bigote Arrocet: «Déjenos tranquilas y márchese a Chile a vivir su vida. Mi madre ya no está y quiere seguir viviendo de ella. Ya está bien de ensuciar el nombre de mi madre y de su familia».

Por si fuera poco, la colaboradora de Vamos a ver aprovechó para hacer una reflexión: «El poco tiempo que él pasaba con mi madre, que era muy poco, ella quería estar con su pareja y nosotras la respetábamos. Nunca la hemos dejado sola y siempre hemos estado a su lado en la enfermedad», recordó.

«A mí me duele que mi madre, después de esta relación, no volvió a sonreír nunca y eso no se lo voy a perdonar», aseguró Carmen Borrego, y añadió: «Tú puedes dejar a una persona porque dejes de quererla, pero no puedes marcharte sin decir nada. El final de mi madre fue muy triste, y el principio de esta tristeza lo inicia este señor», sentenció.