Carlota Corredera se sincera sobre su última sesión con su psicóloga

Tres meses han pasado desde que Carlota Corredera nos sorprendiera con su inesperado adiós a ‘Sálvame’. Actualmente, la periodista se encuentra en busca de nuevos retos profesionales, entre los que podemos encontrar el nuevo programa que dirigirá y presentará.

Profesionalmente, 2021 ha estado marcado especialmente por su incansable apoyo a su amiga, Rocío Carrasco. Algo que le ha supuesto a la presentadora un enorme desgaste, aunque también ha sido aplaudida por la labor de dar visibilidad el feminismo a raíz del documental, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, además de otros temas de vital importancia en nuestra sociedad como es la salud mental.

Mantengo cada palabra de ese vídeo 💪🏻💜 https://t.co/bM72xEfyeH — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) March 28, 2022

Poco antes de que finalizara el año, la ex presentadora de ‘Sálvame’ hacía una reveladora confesión a sus compañeros: “Estaba muy tocada y empecé a ir a la psicóloga”. Y es que, en especial en los últimos meses, hemos sido testigos de la importancia que tiene este tema en el desarrollo de nuestras vidas, por lo que ella misma reveló que empezó a ir a terapia. Con toda la naturalidad del mundo, ha dado algunos detalles sobre la última sesión que tuvo con su psicóloga. “Dentro de las taras que tengo, más o menos consigo gestionar lo que me dicen gracias a una psicóloga que me sostiene”, comentaba a través de sus redes sociales.

“Mi psicóloga me ha dicho que he vuelto de Jávea con el semblante renovado y creo que tiene razón 😉🧡💦☀️ #bateríascargadas #superallegados #mediterráneamente”, escribía la presentadora en su última publicación de Instagram, donde la podemos ver disfrutando de unos días de vacaciones.

Después de varios años de trabajo frenético y sin pausa, parar de esta manera requiere de un proceso de adaptación, en el que Carlota Corredera ha estado trabajando con la importante ayuda de su psicóloga: “Llevo un año y es de las mejores cosas que he hecho en mi vida”, unas palabras que han reforzado su decisión y que sin lugar a duda, muestran la importancia que tiene.