Carlos Sobera, en shock tras conocer la profesión de una soltera de ‘First Dates’: «Espero no verte nunca más»

Después de más de ocho años recibiendo a los solteros de nuestro país en el restaurante de First Dates, podría decirse que ya no hay nada que sorprenda a Carlos Sobera. Pero, nada más lejos de la realidad. Una situación que se pudo ver durante la cita de Alba y JJ, dos de los protagonistas del último programa.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue la soltera, una joven, de 19 años, que se presentaba en el formato con muchas ganas de encontrar el amor. «Soy atea y feminista», dijo en su presentación. El presentador fue el encargado de recibirla, por lo que se puso a hablar con ella. Fue de esta manera que el vasco descubrió la inesperada profesión de Alba.

La participante, tras presentarse un poco, le contó a Carlos Sobera que era tanatopractora. «¿Cómo puedes tener esa profesión?», le preguntó el comunicador, sin dar crédito. «Al principio no me atrevía, pero cuando lo vi no era para tanto, pero hay que tener estómago», le explicó la participante. «Espero no volverte a ver nunca», le dijo el presentador a modo de broma.

«A lo mejor sí», le respondía ella entre risas. Fue entonces cuando Sobera se despidió de Alba para recibir al chico que sería su cita. Pero, lo que no se imaginaron ambos es que el joven tardaría tanto en llegar. «Alba y yo nos estamos aburriendo», comentó el presentador del formato.

Posteriormente, y tras esperar bastante, JJ aparecía por la puerta. «JJ nos has hecho esperar», le informó el vasco al soltero. «Lo siento, las cosas de palacio van despacio», aseguraba el participante. Juan José, la cita de Alba, llegaba al restaurante presumiendo de flow. «Tengo un flow cabrón», confesaba.

JJ a Alba sobre su profesión: «Esos no te van a dar problemas nunca»

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, el comensal sorprendió a Alba con un rap improvisado. Un gesto que a la valenciana le incomodó un poco. Eso sí, los solteros compartían muchas similitudes, algo que fueron descubriendo con el transcurso de la velada.

«Me encanta. Si es fiestera perfecto», aseguraba él. Todo marchaba a las mil maravillas entre la pareja de solteros. Pero, todo cambió cuando Alba le explicó a su cita cuál era su profesión. «Esos no te van a dar problemas nunca», comentó JJ. «Pensaba que no iba a poder, pero el primer día vi cosas horribles y ya», le explicó ella.

Posteriormente, los dos se trasladaron hasta el fotomatón para disfrutar de un encuentro mucho más íntimo. Pero, para sorpresa de todos, ambos solteros rechazaban besarse. Un gesto con el que los participantes dejaron claro que lo de ellos no iba a ir más allá de la amistad. De hecho, esto lo corroboraron en la decisión final de First Dates.