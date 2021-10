La pasada noche del 12 de octubre, Telecinco emitió una gala más de ‘Secret Story: cuenta atrás’, programa presentado por Carlos Sobera y que dejó algunos de los momentos más tensos e inesperados del reality. Un encuentro donde los Gemeliers y Adara Molinero protagonizaron un fuerte encontronazo que terminó en insultos por parte de los hermanos hacia la concursante.

Todo tuvo lugar en la ‘Sala de la verdad’, lugar donde el equipo del programa puso unas imágenes en las que Jesús y Daniel criticaban a su compañera. Además, en uno de los videos Dani, junto a otros concursantes, advertían a Jesús para que no se fiara de Adara, que tenía una buena relación con él cuando se sumó al concurso.

Como era de esperar, la sorpresa de Molinero al ver las imágenes fue épica. «¡Qué bestia! Se me acaba de caer vuestra careta en un segundo, hay que tener poca vergüenza. Falsos de pies a cabeza, no tenéis otro nombre. Estaba equivocada, yo a estas personas aunque haya tenido mis roces, les tenia cariño y siempre les buscaba», declaraba la concursante sin dar crédito.

Adara se ha quedado FLIPANDO 😱 ¿Qué pasará entre ellos a partir de ahora? 🔁 Zanjado, finite, se acabó, the end, game over

❤️ Van a hacer las paces#SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/7hy9oF7Byt — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 12, 2021

Al respecto, Dani alegó que él había calado a Molinero desde el principio, por su actitud durante la prueba en la que era una Diosa. «Las cosas se piden con respeto y con educación, es una persona maleducada, no sabe convivir y no hace absolutamente nada en la casa», argumentaba. Por su parte, Jesús explicó que él sí que había intentado darle una oportunidad a Adara, pero que hubo cosas en su actitud que no le gustaron, señalando que era «poco limpia».

Unas palabras que encendieron a la concursante por completo. «No lo voy a permitir, no te pases ni un pelo», advirtió. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Durante el camino de vuelta hacia donde se encontraban el resto de concursantes, Adara señaló que los Gemeliers «me han llamado guarra». Unas declaraciones que Carlos Sobera no dejó pasar, por lo que les llamó la atención a los chicos.

«Una observación que tengo que hacer y va a ser la primera y última vez que lo hago. No se permite a nadie dirigirse a un compañero con palabras malsonantes ni insultos. Lo de ‘guarra’ ha sobrado, es una pasada indecente y espero que no se vuelva a repetir nunca bajo ninguna circunstancia», dijo visiblemente molesto el presentador.