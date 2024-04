Carlos Sobera, protagonista en ‘First Dates’ por una inesperada metedura de pata

Termina la Semana Santa, pero en First Dates ya lo tienen todo listo para seguir recibiendo a sus nuevos solteros. Recientemente, el show de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera dio la bienvenida a Nagore, una monitora deportiva de 32 años que aseguró en su presentación ser «un terremoto y un huracán».

La soltera se define como una mujer muy segura a la que no le da vergüenza nada. Pero, admite que en ocasiones la gente sí se siente intimidada por ella. Una situación que vivió el propio presentador del formato en primera persona. Asimismo, asegura que en su vida el deporte, la limpieza y el orden son indispensables. Una serie de requisitos que también busca en su pareja.

«Quiero un tío con estabilidad general en su vida. Que tenga claras las cosas, lo que quiere y lo que no. Deportista tiene que serlo. Que tenga ganas, que quiera y que le guste vivir y disfrutar», le explicó enérgica a Carlos Sobera. «Contagia vida esta chica. ¡Como tiene que ser, Nerea!», le respondió emocionado el presentador.

Un pequeño error por parte del comunicador, quien se confundió de nombre. «¡Nagore!», le recordó ella. «Digo Nagore», ha repetido el vasco. «Mira que lo dejo claro, que mi nombre es original, pero, chico, quédate con Nagore», ha insistido ella. Completamente apenado, el comunicador no pudo evitar echarse las manos a la cabeza por su error.

«Me voy a buscar a tu chico, que no sé si acertaré con el nombre, pero me voy a buscarlo. Se llama Sergio, pero le voy a llamar Antonio a ver cómo reacciona. Si lo hace como tú, bien. Si no tenemos un problema», le dijo Carlos Sobera con humor. Fue entonces cuando llegó Sergio, la cita de la soltera.

Nagore, una monitora deportiva, se levanta de su cita para mirarse en el espejo: «La vena del bíceps se me va a reventar» #FirstDates1Ahttps://t.co/DOBb4TcoIS — First Dates (@firstdates_tv) April 1, 2024

El presentador fue el encargado de recibir al comensal, pero se confundió aposta de nombre. «Sergio, Sergio», le recordó el chico sutilmente. El joven quería pasar rápidamente al local, motivo por el que el presentador le tuvo que parar los pies. «¿A dónde vas? Déjame que te coja primero la chaqueta. Veo que has visto algo que te ha gustado», señaló entre risas.

Una suposición que el soltero no pudo negar. Debido a ello, Sobera quiso darle un pequeño consejo. «Impone, pero es supermaja, eh», le dijo al soltero sobre su cita. Posteriormente, la pareja se sentó en la mesa para conocerse mejor y descubrir si eran compatibles o no. Un intercambio de palabras y opiniones donde Nagore tuvo claro que él no era el hombre que andaba buscando, pues ella quiere a alguien con estabilidad y el comensal de 32 años vive todavía con sus padres.

«Mi madre diría que soy un desastre porque lo dejo todo por medio», comentó él sobre ser un poco desordenado con las cosas. Además, a la soltera no le gustó ni físicamente. «Me gustan morenitos de piel, de pelo y con los ojos marrones o verdes», comentó. El soltero, por su parte, estaba encantado con ella.

«Ha sido mejor de lo que me esperaba», ha reconocido. Pero, en la decisión final no hubo una respuesta unánime. Nagore le explicó que no tendrían una segunda cita juntos porque no era el prototipo de hombre que quería en su vida. «Tengo muy claro lo que voy buscando y tú no encajas en eso», sentenció.