Una noche más First Dates regresó a Cuatro para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde Carlos Sobera no pudo evitar quedarse impactado al recibir a uno de los solteros, Miguel.

“¡Impactante!”, ha exclamado el presentador de televisión. Miguel llegó al restaurante con una gabardina propia de un artista, algo a lo que de verdad se dedica. El comensal le explicó que se viste según cómo se siente cada día, pues el estado de ánimo influye mucho a la hora de elegir el outfit perfecto. “Hoy me siento torero, hoy me siento bohemio, me siento hippie”, le señaló a Carlos Sobera.

Carlos Sobera se echa las manos a la cabeza ante el look de un soltero en #FirstDates9M: “¡Impactante!”https://t.co/tMAr0oojMu — First Dates (@firstdates_tv) May 9, 2023

El mundo de la moda no es uno en el que se ligue demasiado, algo que quiso señalar Miguel. “Vengo a First Dates a encontrar el amor, a que me vea mi abuela, a conocer a Carlos Sobera y a pasármelo bien”, comentó. Se define como una persona romántica, idealista y soñadora, características que no dejaron indiferente a Noelia, su cita.

La soltera ha confesado que le gustan los hombres de manos grandes y pelo largo, por lo que al ver a Miguel no ha podido evitar quedar maravillada. Al conocerla, el comensal se ha acordado de lo que dice su amigo Manolito. “Es cubano y cuando le gusta una chica dice ‘¡Increíble!’”, dijo. A lo largo de la velada, ambos han ido hablando sobre sus gustos y pasiones.

Pero, discreparon cuando hicieron mención a su película favorita. Miguel comentó que le gustaba The Matrix, la cual nunca había terminado de ver porque se quedaba dormido en la misma escena. Una confesión por la que Noelia se sintió ofendida. Como buena amante del cine, no comprendía cómo podía decir que esa era su película favorita cuando no la había terminado de ver nunca.

Originaria de Lo Pagan, en Murcia, quedó encantada cuando el soltero le dijo que era de Fuenlabrada, Madrid. “Igual que el Niño Torres”, destacó. Pero, cuando le explicó que había nacido en Valladolid, Noelia se quedó a cuadros. “No es que sea una cateta, pero hay ciertos sitios que no sitúo”, confesó. Al final de la cena, la conexión entre ambos fue compartida. De hecho, tanto Miguel como Noelia no negaron querer seguir conociéndose fuera.