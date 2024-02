Carlos Sobera, impactado con un soltero de ‘First Dates’ por un inesperado reproche

Arranca la semana en First Dates y nuevos solteros comienzan a llegar al restaurante del amor. Recientemente, los espectadores fueron testigos de como, a veces, la chispa surge entre los comensales de forma fructífera. Pero, antes de ello, Carlos Sobera tuvo la oportunidad de conocer a Adrián.

El soltero catalán de 28 años fue el primero en llegar al local de Cuatro. Un encuentro donde aprovechó para hablar con el presentador del formato y hacerle saber que se encontraba un poco decepcionado con él. Una reacción que dejó al vasco sin palabras. ¿El motivo? ¡Te lo contamos!

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates2F en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/GOzXpeEpM2 — First Dates (@firstdates_tv) February 2, 2024

Adrián le comentó a Carlos Sobera que no estaba muy contento con la actitud que había tenido durante los últimos programas. «Tengo que hablar contigo. Estoy un poco mosqueado contigo», le dijo seriamente. «Ayer en el último programa dijiste que no te gusta la biología», le explicó el motivo de su molestia. «¿Dije yo eso? Espérate, me voy a azotar», respondió el comunicador sorprendido.

Al parecer, el soltero era biólogo y se sintió dolido por las palabras que hizo Carlos Sobera en un determinado programa. «No seré el más guapo, pero si el gracioso que va a hablar contigo, tengo mucho morro», afirmó con humor. Tras ello, el joven conoció a su cita, Paula, una abogada vasca de 27 años que busca a alguien divertido y con el que tener conversaciones profundas.

El primer encuentro entre la pareja fue bastante positivo, pues ambos demostraron estar muy contentos con la elección del programa. «Me ha generado muy buena impresión», comentó la comensal tras conocer a Adrián. Posteriormente, la pareja pasó a la mesa para conocerse mejor en lo personal. Fue allí cuando el biólogo le explicó que también era jugador profesional de cartas y viajaba mucho a Madrid para competir. «Me ha parecido una fantasía», confesó la soltera a las cámaras de First Dates.

Paula recupera la confianza en los hombres gracias a su cita con Adrián: “¿Nos vamos a tomar algo?” #FirstDates5Fhttps://t.co/UdF5wNXgsC — First Dates (@firstdates_tv) February 5, 2024

Paula en First Dates: «He recuperado la confianza en los hombres con Adrián»

En el ámbito sentimental, Paula le explicó que su última relación tuvo lugar hace tres años y, desde entonces, no había estado con nadie. Él, por su parte, le explicó que había tenido varias relaciones largas. Pero, ninguna tuvo final feliz debido a que sus parejas veían la vida de una forma muy diferente a como la veía él. Diversos problemas amorosos que les llevaron a probar suerte al show de citas más visto de la televisión.

«He recuperado la confianza en los hombres con Adrián», dijo Paula encantada. Al concluir la velada, y como ya se veía venir, la pareja estuvo de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa. Ambos admitieron que no tenían problema con las relaciones a distancia, por lo que decidieron probar suerte.