Carlos Sobera, impactado en ‘First Dates’ al conocer el tipo de hombre que le gusta a una soltera

First Dates vuelve a abrir sus puertas una semana más para recibir a sus nuevos solteros. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto por parte de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan.

Recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a comensales como Ana, una camarera de Valencia que se considera «fuerte, independiente y una diva». Decidida a encontrar al amor de su vida, la joven llegó al formato muy ilusionada. «Soy una mujer de las que ya no quedan», dijo en su presentación.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO DE @cuatro con 3,7M de espectadores únicos, anota su TERCER MEJOR DATO DEL AÑO (9,9% y 1.389.000) 💘 Es segunda opción y vuelve a SUPERAR a su competidor en 2,4 puntos pic.twitter.com/1E1K9TJEAb — Mediaset España (@mediasetcom) March 5, 2024

Ana iba a por todas, tanto, que le propuso una pequeña modificación al diseñador del programa de Cuatro. «En el cartelito, ¿en vez de poner ‘camarera’, podéis poner graduada en servir c***?», señaló con humor. Una petición que fue aceptada y realizada.

Debido a que fue la primera en llegar al local, la soltera fue recibida por Carlos Sobera, quien le preguntó como le había ido en el ámbito amoroso. «Yo creo que en otra vida fui trabajadora social porque atraigo a los que están mal de la cabeza», admitió. Además, confesó ser muy intensa siempre que está en una relación sentimental.

«Mi forma de amar es una forma super profunda, entregada y muy pasional. Será porque he crecido viendo telenovelas», afirmó. Fue entonces cuando el comunicador le hizo la pregunta que lo dejaría sin palabras. ¿Qué es lo más le atrae a Ana de un hombre? Una cuestión cuya respuesta no dejó indiferente a nadie.

Una soltera pide que le cambien el cartelito en #FirstDates4M: “No pongas camarera, pon graduada en…” https://t.co/p2mhu9FxvZ — First Dates (@firstdates_tv) March 4, 2024

Ana en First Dates: «Yo soy muy inteligente y no me gusta tenerles que hacer que espabilen»

«Que sea alto, moreno, tatuado y con cara de que me va a destrozar la vida», declaró contundentemente la soltera. Unas palabras que provocaron que Carlos Sobera se echase las manos a la cabeza, completamente incrédulo. «Quiero una persona que haga que me salga fuego de las venas. (…) Que sea un chico que sea medianamente culto y que no sea tonto, por favor. Yo soy muy inteligente y no me gusta tenerles que hacer que espabilen. Quiero un chico que las pille al vuelo», declaró la soltera.

Lejos de dejarlo ahí, la valenciana hizo una mención a su favor. «Debajo de esta apariencia de muñeca explosiva y de ese carácter tan bomba, hay una chica muy profunda», comentó. Una información que fue seguida de sus gustos por la filosofía y psicología. Ante ello, el presentador del programa admiró que, a pesar de su juventud, ya tuviese las ideas bastante claras.

«Con las edades que tenemos hay que tenerlo todo claro», respondió ella, que tiene 20 años. Por ello, a modo de conclusión y antes de dar paso a su cita, el comunicador le quiso comentar algo a Matías Roure, el barman del local. «¿Pues entonces que diremos tú y yo?, que hemos pasado los 30…», dejó caer. Al final de la noche, Ana si encontró al hombre que buscaba. Pero, su inconveniente fue que él no estuvo muy encantado con ella.