Carlos Sobera, impactado en ‘First Dates’ ante la confesión de una soltera sobre su fetiche

Termina la semana en First Dates y el programa de Carlos Sobera lo ha hecho como corresponde: con nuevos solteros. En esta ocasión, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver citas tan peculiares como la de Erica y Paola, dos mujeres en busca de una relación abierta.

«Creo que soy una persona muy feliz. Tengo la suerte de tener una familia muy grande que me apoya en todo y una red de amistades que me encanta», dijo Erica, de 32 años. Recibida por el presentador del formato, la soltera le explicó como le había ido en el amor en el pasado.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates11E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/Dtv2Dx0HGx — First Dates (@firstdates_tv) January 11, 2024

«Me ha ido muy bien en el amor. He conocido a muchas personas que me han enseñado mucho. He estado con hombres y mujeres. Con lo que yo busco, mejor tener una relación abierta, porque no vas a ser nunca el todo de una persona. Para mí es imposible y una relación abierta me parece un modelo más realista y sano», señaló.

Sin verlo venir, Carlos Sobera sorprendió a Erica y le preguntó si tenía algún fetiche. Eso sí, lo que seguro no se esperaba el comunicador fue la respuesta de la soltera. «Bueno, fetiche no sé si llega a ser. Pero a mí me encantan los basureros de Madrid, sobre todo. Son los que conozco. Una vez le pedí un pico a un basurero. Previamente me había rechazado alguno también», afirmó.

Los barrenderos de Madrid, el fetiche sexual de una soltera de #FirstDates11E: “Uno me dio un pico” https://t.co/dtkfubbk1S — First Dates (@firstdates_tv) January 11, 2024

Como era de esperarse, la reacción de Sobera lo dijo todo. Tras ello, Erica conoció a Paola, de 35 años. «Me transmitió confianza y me sentí muy bien con ella», dijo la soltera al conocer a su cita. De hecho, ambos fueron sinceras desde el principio y aclararon que buscaban una relación abierta, pues Paola ya tiene una desde hace cuatro años.

«Ella sabe que estoy aquí. Tenemos una pareja abierta. Llevamos cuatro años juntas», señaló. Una situación que a Erica le pareció «genial». Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, la pareja estuvo de acuerdo en seguir conociéndose fuera. «Tendría otra cita y espero que muchas más contigo», concluyó la comensal de 32 años.