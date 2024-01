Un soltero de ‘First Dates’, muy preocupado por cómo ha actuado en su cita: «Igual me he pasado»

Nuevos solteros continúan llegando a First Dates. El programa de Cuatro se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los shows más vistos del prime time de la cadena. Pues, ya son muchos los que saben de la existencia del popular restaurante del amor y sienten curiosidad por conocer las historias de sus comensales.

Pero, no todo el mundo se anima a vivir la experiencia de primera mano. Recientemente, Pedro y Pablo se convirtieron en dos de los protagonistas de la noche. El primero es un joven de 20 años, estudiante de ingeniería industrial, que sorprendió a Carlos Sobera al llevar una cruz cristina como accesorio.

Debido a ello, el comunicador le preguntó si era creyente. Pero, el soltero fue sincero y admitió que lo único que le gusta es la estética cristina, por lo que suele llevar muchos rosarios «aunque no crea en Dios». En el amor, el soltero explicó que había tenido dos novias y había estado con varios chicos. «Yo no sé si siempre he sido bisexual (…) Es que tampoco me había liado con mucha gente y me di cuenta hace poco que también me atraían los hombres», confesó.

Su cita fue Pablo, un estudiante de derecho de 19 años. Tras pasar a la mesa para conocerse un poco mejor, el soltero le explicó a Pedro que nunca había tenido una relación sentimental. En el ámbito sexual, el estudiante de ingeniería se sinceró, aunque estaba un poco reacio a hablar del tema.

«No te voy a mentir, he probado cosas medio raras. Yo creo que el sexo es pasárselo bien y reírte (…) Sí que me gusta mucho investigar mucho y probar cosas», reveló. «Uno es clásico en el sexo hasta que aprende a no serlo y descubre otras cosas que le gustan más», añadió. Posteriormente, el equipo de First Dates les animó a darse un apasionado beso en el reservado, reto que aceptaron.

«Pensaba, desde un primer momento, que yo no iba a llegar a este punto. Que aquí no vamos a llegar a tanto… Pero bueno», advirtió Pablo. Pedro, por su parte, se sintió avergonzado por si había sido muy excesivo con el beso. «Igual me he pasado en ese beso», señaló. Al final de la velada, ambos apostaron por seguir conociéndose en una segunda cita.