Carlos Sobera impacta al mandar callar a un soltero de ‘First Dates Hotel’: «Es mi alarma»

El pasado martes, 27 de agosto, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de presenciar un nuevo programa de First Dates Hotel. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, ha dado el salto a Telecinco para ofrecerle una nueva experiencia a sus participantes. De esta manera, el equipo del programa ha abandonado el popular restaurante del amor y se ha trasladado hasta un lujoso hotel con todo tipo de comodidades. Un lugar único donde los solteros tienen la oportunidad de encontrar a su media naranja en una experiencia diferente. Una aventura que no ha querido perderse Tomás, también conocido como Tom. El soltero es de origen argentino, tiene 28 años y trabaja como socorrista en Mallorca. Una profesión que se ha convertido en su pasión. «Es como una figura quizás de súperheroe», dijo en su presentación.

El presentador, Carlos Sobera, fue el encargado de recibirle, por lo que ambos tuvieron la oportunidad de hablar un poco. Sin embargo, poco tardó el argentino en irse por las ramas. «El sexo es el arte de la vida», comenzó diciendo el joven. «Siempre que entramos en un vínculo, intentamos aportar algo, no extraer», agregó. Unas palabras que fueron escuchadas por el comunicador vasco. Pero, mientras el soltero hablaba y hablaba, el presentador colocó algo detrás de la cama balinesa donde estaba el invitado. «Las personas se basan en un vínculo y lo primero que hacen se basa en el cuerpo, es el sexo», continuó el participante. Así pues, el tiempo siguió transcurriendo y el discurso de Tomás comenzó a carecer de sentido.

El soltero continuó hablando, pero Carlos Sobera ya no le prestaba la atención del principio. Fue entonces cuando el comunicador le paró los pies de manera peculiar. ¿Qué hizo? Una alarma comenzó a sonar, sonido que interrumpió el discurso del argentino. «¿No lo oyes?», le preguntó Sobera. «¡Es mi alarma para cuando un discurso supera el minuto y medio!», le dijo.

Una forma original de decirle a Tomás que ya iba siendo hora de callarse un poco. Como era de esperar, el pobre chico captó la indirecta y no dijo más al respecto. Minutos después, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, llegó Miriam, su cita. La joven, de 24 años, se dedica a todo el tema del intercambio y voluntariado en otros países. Tiene un vida nómada, por lo que no tiene tiempo para el amor. «No me gustaría tener ningún tipo de atadura, si yo mañana me quiero ir al Caribe y no puedes venir, lo siento mucho…», dijo en su presentación.

Debido a esta situación, la soltera tiene muy claro que quiere «vivir y sentir». No quiere cerrarse a nada y ni por nadie, por lo que anda en busca de una relación abierta. Asimismo, y respecto a sus características, se ha definido como una mujer mala y mandona. «No me parece virtud pero tampoco algo malo», comentó.

Miriam le dice a su cita que tiene una visión muy cerrada de la vida

Tras conocerse un poco y disfrutar de los primeros minutos de la cita, Miriam le contó al soltero que quería tener una relación abierta. Pero, la cara del argentino, en un primer momento, era de completo asombro. «¿A qué le llamas relación abierta?», le preguntó sin dar crédito. Fue entonces cuando la soltera le explicó lo que quería en su vida.

Sin embargo, el estilo de vida y de relación que quería la soltera no era compatible con el que quería el argentino. Asimismo, y después de un agradable paseo en bici, llegaba la decisión final. «Si mantienes esa visión tan cerrada, lo que podríamos tener sería un no», le dijo la soltera al chico. Pero, Tomás tenía una visión del amor muy diferente a la que tenía ella. Por lo tanto, ambos se dieron un mutuo «no» a un segundo encuentro.