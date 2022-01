No es ningún secreto que esta edición ha empezado muy fuerte. En la pasada gala de ‘Secret Story’ se formó otra gran discusión, donde Carlos Sobera se ha visto en la obligación de intervenir, y de forma excepcional, repasar ciertos momentos de la convivencia de los concursantes, con el fin de acabar con un bulo que circulaba en la casa en contra de Carmen.

Elena y una de las mellizas, Nizzy, contaron a todos los concursantes que la cordobesa las había dado un empujón a ambas al salir del baño. A raíz de este falso testimonio, la casa se puso en contra de la nominada. Quién sabe si para aprovechar la situación, generar polémica en torno a ella y que saliera en la pasada gala.

Y es que, ante tanta polémica, el presentador vasco pidió a la dirección del programa ver las imágenes de la convivencia, y zanjar si el famoso empujón que tenía a toda la casa contra Carmen surgió o no.

En una conexión con la casa, la acusada quiso hacerse oír y opinar acerca de este reciente conflicto: “Estoy harta de la gente, pero tengo fuerzas para continuar aquí, no tengo nada que aportar se ve solo”.

"No hay empujón" ha dicho Carlos Sobera, pero Elena sigue sin aceptarlo #SecretGala2 pic.twitter.com/DyHGQ6mPKg — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

A su vez, tras sus palabras, Nizzy continuó cargando contra ella: “No quiero decir nada todo se ve, va provocando de uno en uno” a lo que se sumó la intervención de su compañera, Elena: “A mí me empujo…. La intención de ella no lo sé”.

Después de ver las imágenes y escuchar a ambas partes, Carlos Sobera se mostró muy molesto ante las palabras de las dos participantes y a ello quiso hacer una reflexión: “Hemos visto las imágenes y el empujón no existe. No quiero que volváis loco ni a mí ni al público… Elena, tú eres consciente de que cuando dices una cosa puedes provocar un incendio. Esto que estás diciendo ahora hubiese sido buenísimo que lo hubieses dicho antes” argumentó el presentador de ‘First Dates’.

Seguidamente no ha querido que las dos concursantes siguieran manteniendo viva una mentira, por ello ha querido hacer una reflexión al respecto: “No nos convirtamos en jueces de intenciones. Hay que dar importancia a lo que decimos y cómo, las palabras pesan y mucho. Acusaciones tan graves no pueden hacerse a la ligera, porque si fuese así inmediatamente hubiésemos tomado medidas. ¿Qué ganáis? Mal humor, malos rollos, mala convivencia y la gente de casa piensa igual” concluyó el presentador vasco.