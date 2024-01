Carlos Sobera, contundente con Jesús Calleja en ‘Planeta Calleja’: «¡No me toquéis las narices!»

Planeta Calleja continua conquistando a los espectadores con su nueva temporada y, recientemente, tuvieron la oportunidad de ver una nueva aventura de la mano de un invitado muy especial. Consagrado como uno de los presentadores estrella de Mediaset España, Carlos Sobera acertó el reto propuesto por Jesús Calleja.

La localización escogida para la travesía fue Montenegro, más específicamente en la Bahía de Kotor. Un viaje donde lo primero que tuvieron que hacer los comunicadores fue viajar en una lancha que recorría la bahía. Pero, el verdadero reto para Sobera llegó después.



Ambos tenían que subirse a un teleférico que ofrecía unas vistas absolutamente impresionantes. Sin embargo, y mientras Calleja estaba encantado, Carlos Sobera no pudo evitar mostrar su miedo a las alturas. «¿Dónde me estás metiendo, Calleja?», le preguntó el presentador de First Dates al ver lo que se avecinaba. «Estas cosas me ponen un poco nervioso», confesó.

Por su parte, el presentador de Planeta Calleja le animó a relajarse y a disfrutar del entorno, momento en el teleférico crujió. «¡No quiero mirar a ninguna parte, Jesús!», exclamó abrumado. Las alturas han sido siempre el punto fuerte del comunicador, por lo que terminó diciendo un par de tacos mientras más alto subían.

Tras ello, y llegar a la cima del Parque Nacional de Lovcen, Carlos Sobera expresó entre risas: «Voy a acordarme toda mi vida de esto». Eso sí, quiso advertir de algo a Calleja. «Yo no bajo por el teleférico. Ya he subido, ya no bajo. ¡No me toquéis las narices! No me digas que no hay otra alternativa», sentenció con humor.