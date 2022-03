Carlos Rivera ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. El artista mexicano del momento se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, y mientras prepara nueva música, ha querido hacer un regalo a sus seguidores.

Esta misma semana, a través de sus redes sociales, el artista mexicano ha compartido un vídeo en el que interpreta una canción muy personal. De hecho, podría tratarse de una de sus canciones más personales hasta la fecha, pues está dedicada a una de las personas más importantes de su vida.

Esta persona no es otra que su hermana, uno de los mayores pilares de la vida de Carlos Rivera. El artista sentía que ya era momento de dedicar una canción a su hermana, y a pesar de que todavía no está terminada, no ha podido resistirse a compartirla.

De forma totalmente improvisada, el artista se ha puesto delante de la cámara para grabarse cantando esta canción, titulada ‘Mi niña linda’. Un vídeo casero con el que una vez más, Carlos Rivera ha vuelto a demostrar que no necesita ningún otro instrumento más que su voz para hacer magia.

A través de este vídeo, Carlos Rivera no solo ha mandado un mensaje a su hermana, sino que además ha asegurado a sus fans que pronto esta canción verá la luz. Aunque de momento, ha preferido no decir de fecha de lanzamiento de la misma.

«Mi vida entera por ver siempre sonreír a las mujeres que amo. Esta canción fue un regalo que hice para mi hermana. “Mi niña linda”. Pronto será también para ustedes», escribió el artista junto al vídeo publicado en su cuenta de Instagram, desvelando así el título de la canción.

El artista también aprovechó el Día de la Mujer, para compartir parte de la letra de esta canción: «Un fragmento de algo que escribí para una de las mujeres más importantes de mi vida, mi hermana. En este día lo dedico a todas las mujeres. Que nadie apague el brillo de sus ojos. Con amor a las mujeres de mi vida. Dentro de ellas, están ustedes mis fans…», escribió en su cuenta de Instagram.