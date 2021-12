Cuando se cumplen más de tres años desde el lanzamiento de ‘Invasion of privacy’, el álbum debut de Cardi B, la artista recuerda sus inicios en el mundo de la música con cierta nostalgia, pero también con orgullo por todo lo que ha conseguido en estos años.

Su primer disco la llevó a lo más alto de la industria de la música, acumulando innumerables logros, así como convirtiendo en éxito cada una de las canciones que lanza. De esta forma, su carrera no ha hecho más que crecer.

Ahora, la artista se encuentra ultimando los detalles de su esperado nuevo álbum de estudio. Un disco muy esperado por todos sus fans, que le ha llevado mucho trabajo, debido en gran parte a la pandemia del Coronavirus, que realentizó todo el proceso de creación del álbum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cardi B (@iamcardib)

“Todo el problema de la pandemia del Covid me desanimó completamente a sacar un nuevo maldito álbum”, explicó la artista. No obstante, parece que el 2021 ha cambiado sus planes y a pesar de todos los compromisos profesionales en los que está involucrada, ha sacado tiempo para terminarlo.

«Quiero sacar mi segundo disco, quiero más, quiero poner a prueba todos mis límites y alcanzar todas mis metas» explicó la artista en un directo con sus fans a través de su cuenta de Instagram.

Recientemente, Cardi B realizó unas declaraciones con las que aumentó las expectativas en torno a su nuevo disco: «He tardado bastante en tratar de equilibrar esta vida de mierda pero ahora tengo un montón de trabajos. Estoy en muchos proyectos que requieren mucho de mi tiempo pero voy a sacar este disco el año que viene. No sólo tengo que trabajar en el álbum sino que además voy a grabar una película. Tengo muchas cosas que hacer (…) Me encanta hacer cosas nuevas que supongan un desafío para mí y conseguirlo es un desafío para mí. (…) Quiero más. Lo quiero todo. Gracias, sobre todo, a mis fans», explicó.