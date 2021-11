Hay veces en los que la música regala momentos insólitos. Esta semana se ha revelado que la rapera Cardi B unirá su voz con la del cantante alicantino Camilo Sesto, en la banda sonora de la película ‘Bruised’, la primera de la directora Halle Berry.

La rapera neoyorkina, que ha demostrado en varias ocasiones que es fan del tonadillero español, hace un par de años subió unas historias de Instagram de ella cantando ‘Algo de mí’. La autora de ‘WAP’ tiene ascendencia dominicana y probablemente ha crecido escuchando la música de Camilo en casa.

En esta ocasión, Cardi B ha llevado su admiración por la música de Camilo a su propia obra y ha sampleado ‘Algo de mí’ en su nuevo single. ‘Bet I’ es su contribución a la banda sonora de ‘Bruised’, la primera película de Halle Berry como directora.

La rapera he hecho uso de la melodía de ‘Algo de mi’, pero sin dejar de lado los míticos versos que tanto le caracterizan. «Empecé en la barra de striptease y no me arrepiento, usarán tu pasado en tu contra solo si te dejas», son algunas de las frases contenidas en ‘Bet It’.

Pero esta no es la primera vez que un rapero une su voz a algún mítico cantante. ‘Bet It’ se suma a la tradición en el hip-hop de samplear a Camilo Sesto. Una tradición que viene de lejos, pues en el año 2000, Jay-Z utilizó ‘Agua de dos ríos’ en ‘Where Have You Been’.

Así es ‘Bruised’, la película en la que ha participado Cardi B

‘Bruised’ es el título de la primera película dirigida por la interprete de Cat Woman, Halle Berry. El filme se proyecta actualmente en algunas salas de cine y próximamente se estrenará en Netflix.

En la película, protagonizada por la misma Berry, se argumenta la vida de una luchadora del estilo denominado MMA que atraviesa el peor momento de su carrera deportiva y afronta el retorno de su hijo, al que abandonó siendo un bebé.