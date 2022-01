Camilo y Wisin estrenan ‘Buenos días’, su más esperada colaboración. El dúo de artistas ha presentado esta divertida canción en la que también aparece Evaluna. El colombiano se convierte en yerno del puertorriqueño y la Tribu ahora también se escribe con W.

Camilo ha presentado la canción con la que llevaba tres días sembrando la duda entre sus fans. El 11 de enero, el cantante publicó en Instagram que se venía algo nuevo y añadió los emoticonos de la bandera de Colombia y Puerto Rico. El 13 de enero el intérprete resolvió la duda publicando una imagen junto a Wisin. «Buenos días, Wisin y Camilo. ¡Este viernes!», escribía el colombiano.

La idea sobre esta colaboración surgió porque el puertorriqueño se acercó a Camilo para proponerle un tema juntos, algo que el colombiano no dudó en aceptar.

Tribu! Ya salió Buenos Días ☀️ con @wisin

Un honor compartir con una leyenda como W ⛺️🔥https://t.co/3gfTOb1aM2 — Camilo (@CamiloMusica) January 14, 2022

En el videoclip, Wisin se convierte en el suegro del intérprete, al que echa de casa cuando se encuentra con Evaluna en la cama. «Camilo de suegro no me quieres! Gracias Evaluna y Camilo por soñar conmigo y crear juntos este proyecto que me encanta. Dios con nosotros», escribió el cantante en su perfil de Instagram.

El colombiano se ve en la necesidad de conquistar a su suegro ficticio. Lo intenta y, aunque parece que no lo está consiguiendo, al final del vídeo, Wisin cede y acepta al cantante en la familia.

‘Buenos días’ es un tema cargado de buen rollo, uno de los elementos característicos del intérprete. Con sonidos de pop urbano, hablan de una historia de amor en el que las palabras bonitas y los halagos no faltan. El lanzamiento de este single ha tenido una gran acogida por los fans de ambos artistas.