Camila Cabello ha lanzado un adelanto de su nueva canción, ‘Bam Bam’. A tan solo tres días de su estreno, la cantante ha mostrado un avance del videoclip de la canción que cuenta con la colaboración de Ed Sheeran.

El próximo 4 de marzo verá la luz el nuevo sencillo de la artista, ‘Bam Bam’. La cubana aseguró que este nuevo tema es una colaboración con Ed Sheeran. Desafortunadamente, en los adelantos que han ido publicando no se ha podido escuchar la voz del británico.

Este hecho da que pensar, pues no se sabe si esta cooperación es instrumental o si el intérprete también pone su voz en el single. En el material publicado este martes por la propia Camila Cabello aparecen escenas de celebraciones y diversión visten un fondo musical muy festivo. La cantante sale limpiándose sus ojos y luego sentada sobre un carrito que es empujado por un grupo de amigas.

Many more wild nights out together to come, mate. BAM BAM OUT MARCH 4 https://t.co/Ic2TRYgiOY pic.twitter.com/KD6dIqhyVk

— camila (@Camila_Cabello) March 1, 2022