Bunbury se retira de los escenarios por problemas de salud. El cantante se bajará de los escenarios después de 35 años de carrera. El zaragozano dejará la música como consecuencia de sus dolencias de garganta.

El intérprete no volverá a subirse a un escenario por sus continuos problemas de garganta, los cuales lleva arrastrando desde hace años. El ex líder de Héroes del Silencio ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta dura decisión a través de un comunicado oficial en redes sociales.

«He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice», ha escrito el artista.

«Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de ‘Mutaciones’ en el 15-16 y sobre todo en la de ‘Expectativas’, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19», ha explicado Bunbury.

«He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento», ha asegurado el cantante sobre sus problemas de salud.

«En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000 … Espero que lo que les pueda ofrecer a partir de ahora les siga interesando mínimamente. Ha sido un gran viaje, gracias a todos», ha concluido el zaragozano queriendo agradecer a todos sus seguidores todo el apoyo que ha recibido durante estos años.