Bruno Mars tendría una deuda de 50 millones de dólares en Las Vegas por problemas con el juego

Los fans de Bruno Mars llevan esperando música nueva del cantante desde hace 8 años que salió a la luz su último álbum de estudio 24K Magic, cuyo single principal llegó a los puestos más altos de las listas de éxitos, y sin verle en los escenarios en una gira desde 2018 con su 24K Magic World Tour. Ahora, parece que se ha desvelado uno de los posibles motivos de su distanciamiento de la música, y este motivo ha preocupado a sus fans y está siendo de lo más comentado de las últimas semanas en las redes sociales.

El cantante estaba en el momento más alto de su carrera cuando desapareció del mundo de la música, y es que parece ser que el intérprete de Uptown Funk tiene un problema de ludopatía que le ha llevado a tener una deuda de más de 50 millones en Las Vegas en los grandes casinos de MGM Grand. El cantante lleva residiendo en Las Vegas desde hace 9 años, pero, según News Nation, se debe a las deudas que le invaden y lo hace para poder resolverlas.

Además, ahora «un conocido» en Las Vegas ha desvelado que el cantante de When I Was Your Man «les debe millones» debido a su adicción a los juegos de azar. «MGM básicamente es dueño de él», declaraban para explicar la dependencia que supuestamente tiene el cantante con los casinos. Y es que al parecer, el artista 90 millones de dólares por su acuerdo con el casino, aunque después de los impuestos y sus deudas, regresa a casa con 1,5 millones de dólares cada noche. Esto ha preocupado mucho a los fans del cantante, ya que muestra un gran problema con los juegos, algo que no se esperaban de su artista favorito.

Ni el equipo del Bruno Mars ni de MGM Grand ha dado declaraciones acerca de este tema ni ha respondido a las solicitudes de News Nation a pesar de que este asunto se está viralizando por todas las redes sociales. «Bruno Mars, que tiene una deuda de juego de 50 millones de dólares, me hace saber que su próximo álbum será un clásico y un verdadero degenerado», contaba el usuario @big_business_ en redes sociales.

