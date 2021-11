Lo nuevo de Bruno Mars cada vez está más cerca. El artista lanza este mismo viernes una nueva canción junto a Silk Sonic, la banda que ha formado junto a Anderson Paak. Bajo el título ‘Smokin out the Window’, la banda presentará su nuevo single este 5 de noviembre.

Aunque el nuevo single se ha hecho esperar, Bruno Mars ha querido compartir a través de sus redes un pequeño adelanto de la canción, con el que demuestra que la espera ha merecido la pena. Pues todo apunta a que ‘Smokin out the Window’, será un nuevo hit que no dejará de sonar durante los próximos meses.

Tal y como se puede ver en el adelanto, la canción ‘Smokin out the Window’ vendrá acompañada de un videoclip de lo más divertido, en el que ambos artistas aparecen cantando en el coche, mientras comen pizza y hacen honor al título de la canción.

Por otra parte, ‘Smokin out the window’ será el tercer adelanto del nuevo disco de Silk Sonic. Tras el lanzamiento de sus anteriores adelantos, ‘Leave the door open’ y ‘Skate’, la banda formada por Bruno Mars y Anderson Paak regresa con fuerza y con un nuevo hit bajo el brazo.

Tal y como ellos mismos han anunciado, su primer disco como banda llevará por nombre ‘An evening with Silk Sonic’ y será una fusión de los estilos de ambos artistas. Un disco muy esperado por sus fans, que todo apunta a que fue grabado durante una tarde metidos en el estudio de grabación. Algo que solo podían hacer ellos.

Este disco, verá la luz el próximo 12 de noviembre y se presenta como uno de los álbumes más esperados del año. ¡Cada vez queda menos para disfrutar de lo nuevo de Bruno Mars junto a Anderson Paak!.