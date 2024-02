El pasado julio de 2023, la vida de Cristina Pedroche cambió para siempre. La colaboradora televisiva dio la bienvenida al mundo a su primera hija en común con el chef Daviz Muñoz. Un nuevo paso en sus vidas donde la pequeña Laia pasó a convertirse en el principal foco de sus vidas.

Desde entonces, la vallecana ha confesado en sus redes sociales y en el plató de Zapeando algunos de sus miedos e inseguridades de cara a la maternidad y el bienestar de su niña. Su objetivo es proteger a su bebé de todo mal, como haría cualquier madre, pero en la vida hay ciertas situaciones que se nos escapan de las manos. La adolescencia llega en la vida de todo ser humano y en el show de LaSexta quisieron hablar de ello.

En el programa presentado por Dani Mateo, los colaboradores hablaron de un video un poco polémico. En el audiovisual los tertulianos vieron como una niña le mostró a su madre el piercing que se había hecho en el pezón, algo que generó todo tipo de opiniones.

Valeria Ros y Cristina Pedroche, como madres, tuvieron opiniones muy diferentes. Cada una ha valorado la situación y ha confesado cómo reaccionarían si sus respectivas hijas hiciesen lo mismo que la niña del video. «A mí me parece fenomenal. Es la crisis de la adolescencia, y hay que pasarla», admitió Ros.

Por su parte, Pedroche, con diversos piercings y tatuajes en su cuerpo, no opinó lo mismo. «Yo prefiero que no se haga ningún agujero. Y lo digo yo que tengo las orejas como las tengo (llena de pendientes), pero a mí me gustaría que no se hiciera nada», confesó.

«¿Hay alguna cosa que tampoco te gustaría que hiciera (tu hija)?», le ha preguntado el presentador de Zapeando. Ante ello, la colaboradora ha sido sincera y ha admitido que le daría miedo «todo». «No quiero que vaya al colegio, ni que se relacione con otros niños», bromeó.

A la colaboradora le aterroriza que algo malo le pueda suceder a su niña, por lo que le es inevitable admitir que hay ciertas etapas de la vida que le dan miedo que lleguen. En tono de broma, Dani Mateo le ha preguntado sobre su reacción en el caso de que Laia llegara a casa con la espalda tatuada. «Si se tatúa ‘amor de madre’ a lo mejor sí», dijo Cristina Pedroche entre risas.

Por su parte, su compañero Quique Peinado le ha preguntado si pensaba lo mismo antes de ser madre. Una cuestión que la vallecana ha respondido afirmando que antes de ser madre su mentalidad era completamente diferente a la de ahora. «Cambia la vida…», señaló.