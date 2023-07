Bosco Martínez-Bordiú sorprende al revelar su obsesión con los sabores de la comida tras ‘Supervivientes 2023’

Hace ya una semana desde que acabó Supervivientes 2023 alzando como ganador a Bosco Martínez-Bordiú. Después del subidón de la final, poco a poco el sobrino de Pocholo está volviendo a hacer vida normal. Sin embargo, con el tema de la comida todavía a veces le abruman las emociones.

En Honduras se alimentan principalmente a base de arroz, coco y lo poco que pueden pescar. Por lo tanto, se trata de una dieta un tanto pobre. El tema de la alimentación es el que más secuelas deja en los concursantes ya sea por tema rebote (recuperar el peso perdido muy rápido), problemas de estómago y el caso del exconcursante. Bosco afirma estar comiendo cualquier cosa que ve, pero sobre todo está alucinando con volver a sentir el sabor de las comidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bosco Blach Mtz-Bordiú (@bosco_boscolitos)

El ganador ha contestado a través de Instagram a algunas preguntas que sus ‘boscolitos’ tenían para él sobre Supervivientes ahora que ha llegado a su fin. Una de ellas trataba precisamente sobre cómo va su relación con la comida tras el reality. “El tema de la comida bien, si hay algo delante me lo como, no puedo no comérmelo”, ha contestado con sinceridad. Lo sorprendente es que su glotonería es “más por los sabores que por la comida”.

Sin especias ni condimentos para la comida, el alimento de Honduras no se caracterizaba por ser sabroso. El arroz solo es solo y al final el resto de sabores sea coco o cualquier otra cosa después de ingerirlo muchas veces se torna repetitivo. No es de extrañar entonces que el sobrino de Pocholo tenga ansias por revisitar todas esas sensaciones en sus papilas gustativas.

Además, ha hecho mención a su compañero de concurso Jonan Wiergo. “Decir que Jonan sacaba sabores que ni pensaba que se podían sacar”, ha revelado Bosco Martínez-Bordiú. También ha admitido que muchas veces comían bien gracias al buen gusto del influencer.