Adara Molinero se sonroja ante la inesperada confesión de Bosco en ‘Supervivientes 2023’

El pasado jueves 22 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2023 presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Adara Molinero y Bosco Blach Martínez-Bordiú se han unido mucho más desde su llegada a España.

En esos primeros días en su nueva localización lejos de Honduras, Bosco ha estado muy pendiente de Adara Molinero. Es más, muchos son los que han bromeado ante una posible relación entre los dos. Incluso, Jonan Wiergo no ha dudado en afirmar que nota que hay cierto tonteo entre los dos.

Por si fuera poco, Bosco quería dormir con la madrileña en la misma cama. Algo que ha terminado consiguiendo. La superviviente, como no podía ser de otra manera y entre risas, hizo el siguiente comentario: “No sé cómo se va a tomar esto Alexia…”, a lo que él respondió de esta forma: “Yo si sonríes estoy feliz”.

Bosco a Adara: «Las mejores noches que he dormido en Honduras siempre han sido con ella»#SVSemifinal https://t.co/v01Cs7WISl — Supervivientes (@Supervivientes) June 22, 2023

Carlos Sobera, tras ver estas imágenes, quiso dirigirse al concursante de Supervivientes 2023: “Tengo que decirte que tienes un brillo especial en los ojos que no tenías antes de llegar a Madrid”. Es entonces cuando el presentador lanzó la siguiente pregunta: “¿Qué crees que es lo que te está pasando?”.

Bosco no tardó en responder: “Creo que es lo mismo que se veía en la playa. Siempre he dicho que aunque haya sido debajo de la lluvia, en un saco de arena… las mejores noches que yo he dormido siempre han sido con Adara, no sé por qué será”. El presentador quiso avivar más el asunto, dirigiéndose a la joven al ver que se había sonrojado: “Creo que es mutuo…”

Ella, ante la situación, ha terminado asegurando que tanto ella como Bosco “estaban de cachondeo”. Una respuesta que ha provocado que el resto de sus compañeros de Supervivientes 2023 no dudasen un solo segundo en soltar alguna que otra carcajada en directo. ¿Se formará una pareja en esta edición en el último momento?