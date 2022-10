Blink-182 estrena ‘Edging’, primer single después de 10 años

Tras más de diez años, el grupo norteamericano Blink-182 formado por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor, ha anunciado su décimo disco. Éste, además, viene con una gira por todo lo alto, haciendo parada en nuestro país.

Las ciudades españolas afortunadas de verlos en directo son Madrid y Barcelona, los días 3 y 4 de octubre del 2023. Las entradas para asistir a los conciertos ya están a la venta y no tardarán mucho en agostarse. O eso dicen algunos de sus fans. Las redes sociales se han incendiado con usuarios quejándose o bien del precio de las entradas (oscilan entre los 115 y 120 euros) o bien de la rapidez con la que se están vendiendo y la imposibilidad de conseguirlas.

Una de las bandas más importantes de los años 90 estrena un nuevo single titulado Edging, donde Mark, Tom y Scott, mantienen la esencia de sus orígenes, pero con un nuevo enfoque. “Quería imaginarme a mi mismo como oyente lo que quería experimentar, y lo más importante como sonaría en términos de producción en 2022. Estoy muy feliz de esta de vuelta en el estudio creando música nueva y esperando una gira mundial gigante”, comentaba Barker, productor de la canción.

La gira que anunciada es la más grande que han realizado hasta el momento, producida por Live Nation, haciendo parada en América, Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Estarán 2 años de gira, desde marzo de 2023 hasta febrero del 2024.

Además, a parte de los conciertos de su propia gira, ya se han posicionado como cabezas de cartel en los grandes festivales de Estados Unidos y América Latina. Blink-182 actuará en Lollapalooza junto a artistas como Billie Eilish, Rosalía y Drake, pero también lo harán en Las Vegas, durante el festival When We Were Young.