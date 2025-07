El pasado jueves 17 de julio, los espectadores de Cuatro pudieron disfrutar de la primera entrega de Mis Raíces, el nuevo programa de entrevistas presentado por la reconocida periodista Isabel Jiménez. La protagonista no era otra que Blanca Romero, que no dudó un solo segundo en sincerarse como nunca sobre diversos aspectos de su vida que, inevitablemente, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. De esta forma, durante su charla con Isabel Jiménez, la actriz no dudó un solo segundo en recordar lo profundamente complicado que había sido enfrentarse a la maternidad, especialmente con su hija Lucía Rivera: «Lo pasé mal al criarla y educarla sola, no fue fácil», explicó, mientras se derrumbaba y acababa entre lágrimas al recordar esa durísima etapa de su vida. Fue entonces cuando la periodista aprovechó la ocasión para dar un importantísimo consejo a su invitada: «Tienes que perdonarte estas cosas», comentó.

Ante este comentario de la periodista, y tirando de esa fortaleza que siempre le ha caracterizado, Blanca Romero quiso hacer una valiente reflexión durante su paso por Mis Raíces: «Más que perdonarme es darme cuenta de la lección que me puso la vida por delante». Lejos de que todo quede ahí, la actriz quiso ir mucho más allá: «Es normal que luego me la recompense a niveles bestiales y me salgan las cosas muy bien, porque me pone lecciones muy duras». Fue entonces cuando Blanca Romero, en su conversación con Isabel Jiménez, no dudó en lamentarse de algo muy concreto: «Lucía no tuvo la suerte de tener un padre que la quisiera, comprometido, que fuera guay y que me ayudara a mantenerla». Acto seguido, tiró de ironía: «No he podido tener yo la suerte de tener a un forrado, que esté bueno, que me quiera, que me ame, que me ayude a criar a los críos…».

Blanca Romero se sincera sobre su divorcio con Cayetano Rivera: «Lo pasé mal»

«Salí más traumada de las relaciones con los padres de mis hijos que de mi matrimonio», comenzó explicando la actriz, y añadió: «Mi matrimonio no fue tan traumático, fue más traumático a nivel mediático, pero no fue nada tóxico ni nada insano». Según ella misma ha desvelado, el final de su relación con el hijo de Paquirri «fue algo tan normalizado para mí que, bueno, lo viví con pena y pasé luto. Tardé casi dos años en poder tener más cercanía. Lo sufrí y lo pasé mal».

A pesar de todo, lo que peor llevaba era acostumbrarse a la vida de famosa y tener a gente pendiente de sus movimientos: «Pusieras la cadena que pusieras, estaba todo de Blanca Romero. Y cuando iba a aquí al bar, parecía Letizia con los escoltas, venían muchos coches», recordó en Mis Raíces.

Además, si hay algo que tiene claro, es que su relación sentimental con Cayetano Rivera le perjudicó en su carrera en el mundo de la moda: «Hice una carrera brutal en Londres, París, Italia… Dejé de ser modelo para pasar a ser ‘mujer de’, después ‘la ex de’… Entonces, como que eso manchó mucho la imagen», explicó.