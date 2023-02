Black Eyed Peas recuerda uno de los momentos clave en su carrera musical

Black Eyed Peas se ha consagrado como una de las agrupaciones más sonadas y exitosas de los últimos tiempos, de eso no cabe duda. Desde que sus integrantes se adentraron en la industria musical, allá por 1995, han sido muchos los hits que han llevado su nombre.

Pump Pit o I Gotta Feeling son solamente dos de sus piezas más reproducidas, las cuales superan los 600 millones de reproducciones en YouTube. Muchos años han pasado desde entonces y, aunque por el camino el público tuvo que decir adiós a la vocalista Fergie, la banda no ha dejado de sumar hitos a su carrera.

Con la llegada de la Super Bowl el próximo domingo 12 de febrero, los artistas no han podido evitar sentirse un poco nostálgicos. Recordemos que Black Eyed Peas protagonizó el espectáculo de medio tiempo de la competición en el 2011, deleitando al mundo entero con temas como Boom Boom Pow, Pump It, Let’s get it started, Where is the Love?, The Time y I Gotta Feeling.

Un espectáculo arrollador donde durante 13 minutos hicieron vibrar a todos al ritmo de su música. «Hace doce años. ¡Todavía ser me pone la piel de gallina!» comentaba el grupo en uno de sus historias de Instagram, junto a un reel del momento.

Asimismo, en el pie de fotografía añaden que queda menos de una semana para que se vuelva a repetir este esperado momento por todos los fanáticos de esta disciplina deportiva. Una presentación que será realizada por la mismísima Rihanna, quien volverá a pisar los escenarios tras años de ausencia.

«Hace 11 años tuvimos la experiencia de nuestra vida» declaraba el grupo. Y es que, formar parte del espectáculo de la Super Bowl es algo de lo que solamente las grandes estrellas de la música pueden presumir. Un show que marca, para siempre, un antes y un después en la vida del artista.