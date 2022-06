Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira ponen fecha de estreno a ‘Don’t you worry’

Estamos ante una colaboración repleta de artistas con mucha experiencia dentro de la industria. En el caso del prestigioso dj, David Guetta, está a punto de cumplirse 20 años desde que lanzara Titanium, el proyecto discográfico que le llevó al estrellato en el año 2012. El icónico grupo Black Eyed Peas celebra su 25 aniversario desde que hicieran su debut discográfico, y tras un parón, puede demostrar que al igual que un fénix, puede renacer de sus cenizas. Mientras que Shakira celebra 30 años de trayectoria musical con Te Felicito como uno de sus últimos éxitos, y que se coloca como candidato ser uno de los temas del verano.

Esta galáctica colaboración llevará como título, Don’t you worry y verá la luz el próximo 17 de junio, tal y como nos han adelantado los artistas implicados a través de sus perfiles en las redes sociales, donde han presentado la que se anticipa que será, la portada de la colaboración. Su contenido se basa en una pirámide flotante que, aparentemente, no nos deja ninguna pista de cara a conocer más detalles acerca del nuevo tema.

Recordemos que no es la primera vez que vemos juntos en un tema al dj junto al prestigioso grupo, al igual que la colombiana, que ya ha triunfado anteriormente junto a Black Eyed Peas en Girl like me, un tema donde el grupo estadounidense experimentó con los ritmos latinos de la colombiana, y cuyo videoclip, causó un auténtico revuelo en las redes sociales.

Lo cierto es que el nombre de la colombiana no ha dejado de sonar en los medios de comunicación, tras oficializarse su ruptura con el jugador de F.C Barcelona, Gerard Piqué, que a su vez, ha conseguido incrementar las reproducciones de su último tema junto a Rauw Alejandro, Te Felicito, entre otros motivos, por las supuestas indirectas que estarían dirigidas a su expareja. Lo que hará que el próximo 17 de junio con el estreno de Don’t you worry estemos mirando con lupa su actuación.

Feeling blessed🫶

LOVE to all of our fans from Spain that made this possible. pic.twitter.com/xRLDus6YfD

— Black Eyed Peas (@bep) June 14, 2022