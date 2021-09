El grupo estadounidense Black Eyed Peas se prepara para hacer historia. El próximo sábado 2 de octubre, realizarán un concierto nunca antes realizado en un sitio icónico de nuestro planeta: Las pirámides de Egipto. Un evento único al que animan a todos sus fans a asistir, eso sí, de forma virtual.

Este concierto se suma a una larga carrera musical, en la que los integrantes de Black Eyed Peas han vendido más de 35 millones de álbumes, cosechando diferentes reconocimientos, como un total de 6 premios Grammy a lo largo de sus 25 años de carrera en la música.

El 2 de octubre, el grupo volverá a hacer historia al realizar un concierto en un sitio único como son las pirámides de Giza. Un concierto en el que interpretarán las canciones más emblemáticas de su carrera, que sus fans podrán seguir a partir de las 20:00 horas vía streaming.

❤️🔥Where is the LOVESTREAM❤️🔥

Going LIVE online from CAIRO, EGYPT with @livenowglobal.

Tune in anywhere from the world W/ your friends‼️

Sign up now for first access to pre-sale tickets on Monday 13th September 🙏 https://t.co/BTP7wYu81y@iamwill @TabBep @apldeap pic.twitter.com/Xv6rZy9HMs

— Black Eyed Peas (@bep) September 9, 2021