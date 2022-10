Black Eyed Peas anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, ‘Elevation’

El nuevo disco de Black Eyed Peas está en camino. El grupo estadounidense publicó este jueves 28 de octubre en sus redes sociales la noticia de que el próximo 11 de noviembre verá la luz su próximo álbum de estudio, bajo el título de Elevation.

Junto al anuncio del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, el grupo también ha anunciado la lista de canciones que estarán incluidas dentro de Elevation. El disco, que debuta el próximo 11 de noviembre, cuenta con una colección de 15 canciones, donde una vez más habrá colaboraciones con grandes artistas latinoamericanos.

Además de colaboraciones con artistas de la talla de Anitta, Shakira y Ozuna, el trío estadounidense también comparte canciones con nombres como Anuel AA, Nicky Jam y Daddy Yankee, todos ellos íconos del reggaetón y el género urbano. Por otro lado, en el disco también hay dos colaboraciones con Nicole Scherzinger y Bella Poarch.

ELEVATION ☁️🚀This is the next stage for us, higher. New album out 11/11. Pre-save it now! https://t.co/LhsLS6zsmB pic.twitter.com/YhKeMLCet3 — Black Eyed Peas (@bep) October 27, 2022

La primera canción del álbum en ver la luz fue Don’t you worry junto a Shakira y David Guetta. Y este viernes vio la luz un nuevo adelanto, bajo el título de Simply The Best con la colaboración de la estrella de la música brasileña Anitta y el rapero dominicano El Alfa.

Fue el pasado martes cuando el grupo de Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo revelaba un fragmento de su nueva colaboración musical a través de un video en su cuenta de Tik Tok, donde desvelaban que su nuevo lanzamiento sería una fusión de pop y electrónica con un sonido muy parecido a los hits de la época en la que Fergie lideraba el grupo.