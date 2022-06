Billie Eilish estrena una canción inédita durante su último concierto

Billie Eilish ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. Durante su último concierto, la artista estadounidense interpretó por primera vez una canción inédita, titulada TV, con la que volvió a demostrar su indudable talento a la hora de componer y de transmitir con cada una de sus canciones.

Acompañada por su hermano Finneas a la guitarra, la artista estadounidense decidió regalar a todos los presentes en el concierto este nuevo tema, que en tono balada, habla del pasotismo y de la soledad a la que en muchas ocasiones lleva el desamor.

Mientras que en anteriores lanzamientos, como Happier than ever, la artista habla del desamor con rabia e ira, en esta canción, para la que todavía no hay fecha de lanzamiento, Billie Eilish habla desde el desasosiego, un sentimiento mucho más calmado, pero con el mismo dolor.

Happier Than Ever, The World Tour

Final tickets for Billie’s shows in Manchester and London have been released and are on sale now.https://t.co/6hWuy4ELSv pic.twitter.com/dFL4hlxPsK

— billie eilish (@billieeilish) June 3, 2022