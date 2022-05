Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas más importantes del mundo. A pesar de su corta edad, la estadounidense acumula innumerables logros profesionales, no obstante, su vida no ha sido nada fácil, debido en parte a una enfermedad de la que fue diagnosticada hace casi una década, el síndrome de Tourette.

Fue ella misma quien reveló esta enfermedad en el año 2018, pero su diagnóstico llegó unos cuantos años, cuando la artista tan solo tenía once años. Nunca ha tenido reparos a la hora de hablar sobre este tema ni sobre las enfermedades mentales en general, así que es fácil llegar a entender cómo se siente conviviendo con algo así.

Durante una de sus últimas entrevistas, en el programa del popular presentador estadounidense David Letterman, Billie Eilish ha tenido una charla con él. Entre otras cuestiones, ha revelado cómo es su situación actual y se ha sincerado aún más sobre su trastorno.

.@billieeilish tells David Letterman how she made Happier Than Ever.

The new season of My Next Guest is out now pic.twitter.com/HDmcVZtlk9

— Netflix (@netflix) May 20, 2022