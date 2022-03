El 2022 no ha podido empezar mejor para Billie Eilish. A sus 20 años, la artista estadounidense no deja de cosechar éxito tras éxito en su corta pero imparable carrera. El último de ellos, convertirse en ganadora del Oscar a ‘Mejor canción original’, compartiendo premio junto a su hermano Finneas.

A través de su cuenta de Instagram, la artista estadounidense ha publicado un vídeo del momento en su cuenta de Instagram. Un vídeo en el que se puede ver la divertida reacción de la joven después de enterarse de que había ganado el premio Oscar.

En el vídeo, se ve a Billie Eilish, como debido a la emoción, pega un salto del asiento y en lugar de abrazar a alguno de los miembros de su familia, fue directa a abrazar a otro compañero de su mesa.

Here’s the moment Billie Eilish and FINNEAS won the #Oscar for Best Original Song for «No Time To Die.» https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/7DM09v96qM

— Variety (@Variety) March 28, 2022