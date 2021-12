Billie Eilish ha compartido en una de sus últimas apariciones públicas su mala experiencia frente al Covid-19. La artista acudió como invitada al último episodio del programa de radio estadounidense de Howard Stern, y volvió a ser muy tajante ante la necesidad de que todo el mundo debe vacunarse.

“La vacuna, amigo. Demonios, maldita sea. De verdad os insto a que, si aún no estáis vacunado, lo hagáis», expresó meses antes en una entrevista con ‘Vanity Fair’, donde añadía que: “Es para todos los que te rodean. Cuida a las personas que te rodean».

Durante su aparición pública la semana pasada, la artista ha confirmado que tuvo Covid-19 en agosto y asegura que «habría muerto» si no hubiera tenido la vacuna. En el programa de radio estadounidense de Howard Stern expresó que: «La vacuna es jodidamente asombrosa y también salvó a Finneas de contraerlo, salvó a mis padres de contraerlo, salvó a mis amigos de tenerlo».

«No morí, y no iba a morir, pero eso no quita lo miserable que era. Fue terrible. Todavía tengo efectos secundarios, estuve enferma durante casi dos meses», expresó la artista, antes de lanzar un alegato a favor de las vacunas contra la Covid-19.

La artista además, está segura de que su recuperación se debe a la vacuna: «Quiero que quede claro que es por la vacuna que estoy bien. Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque estaba mal», dijo con el rostro muy serio.

«Cuando digo que estuvo mal, lo que quiero decir es que se sintió horrible. Pero realmente, en el esquema de Covid, no estuvo mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando estás enfermo, te sientes jodidamente horrible», aclaraba. Mientras que sus fans se alegraban de que estuviera bien: «El hecho de que ella tuviera asma antes de la Covid no ayudaría a su caso, me alegro de que ahora esté bien», comentaba un seguidor de la cantante en sus redes sociales.