Billie Eilish sorprende con cada trabajo que hace y es que, con tal solo diecinueve años, es uno de los grandes fenómenos musicales del mundo. Esta vez ha sido con el videoclip de otra canción que se incluye dentro de su segundo disco, ‘Happier Than Ever’. La artista californiana ha ido evolucionando desde sus comienzos y, en concreto, ha dado un gran cambio desde su primer álbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go’.

‘Male Fantasy’ es el tema escogido como siguiente single, después de habernos presentado también como sencillo ‘my future’, ‘Therefore I Am’, ‘Your Power’, ‘Lost Cause’ y ‘NDA’. El sexto elegido es una balada romántica muy íntima en la que se ha abierto en canal, concepto que ha representado de forma excelente en el videoclip.

«Dirigir y editar este video ha sido toda una alegría y una mejor experiencia de principio a fin», expresó la estadounidense tras anunciar el lanzamiento de su siguiente videoclip. «Ha sido una tarea muy divertida y muy, muy satisfactoria», quiso añadir sobre el trabajo realizado. Y es que ha conseguido darle un punto de vista tan propio que ha dejado claro en el videoclip el sufrimiento de dicha experiencia.

En este segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense, ya lanzado en el pasado verano, podemos apreciar el crecimiento de la artista al pasar de unos ritmos más enérgicos a unos más nostálgicos. Esta característica también la podemos apreciar en sus videos al ver la estética que sigue ahora más sencilla e íntima. Con ‘Happier Than Ever’ supimos que se avecinaba un cambio que sigue remarcando en todas sus canciones del disco. «No te puedo olvidar, no importa lo que haga, no puedo odiarte», es una de las frases de la última canción que compone el álbum que muestra su angustia sin querer maquillarla.

Billie Eilish ya anunciado fechas confirmadas para la gira de presentación de su disco. Entre sus destinos podemos ver ciudades de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. Sin embargo, España no está dentro de sus planes por el momento, por lo que habrá que esperar a si decide aterrizar en nuestro país. ¡Sus seguidores españoles tienen muchísimas ganas de verla sobre un escenario!