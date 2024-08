Belén Esteban, muy crítica al denunciar una estafa en redes sociales: «Sinvergüenzas»

Lamentablemente, las estafas están a la orden del día. Debido a los avances tecnológicos, cada vez es más fácil para los estafadores acceder a los datos o a las cuentas bancarias de sus víctimas. Una terrible situación que, recientemente, Belén Esteban ha estado a punto de vivir en primera persona. La colaboradora de Ni que fuéramos Shhh se encuentra disfrutando de los últimos días de sus vacaciones, pues pronto regresará al plató de TEN junto al resto de sus compañeros. Pero, según ha contado ella misma, han intentado perturbar su calma con el intento de una estafa telefónica. Un caso que ha querido contarle a sus seguidores en redes sociales para que sean precavidos. De esta manera, y a través de sus stories de Instagram, la tertuliana se ha mostrado muy tajante

«Este número de teléfono que lo bloqueen o que no lo cojan. Son estafadores y quieren engañar a la gente. Yo no he caído, por eso estoy avisando. Bloquead este número. Sinvergüenzas», ha escrito junto a la publicación. Pues, sin pensárselo dos veces, ha compartido el número de teléfono en cuestión. De esta manera, la madrileña se une a la lista de colaboradoras que han sido víctimas de estas estafas. Pues, aunque Belén Esteban no se dejó engañar, una colaboradora de TardeAR comunicó que le habían robado una gran cantidad de dinero por culpa de una estafa. Pues, al parecer, se hicieron pasar por su banco.

«En torno a las once de la mañana me llega un SMS después de avisar a mi banco de esta primera estafa para que me enviaran notificaciones de cualquier movimiento de mi cuenta, ya que estaba con ese miedo…», comenzó explicando Nuria Grau. «Me llega un SMS en el chat con mi banco que me ponía que habían detectado un movimiento extraño y que tenía que llamar a un agente o que entrara en mi aplicación bancaria. Al entrar, veo una transacción que marcaba menos 9.900 euros. ¡Imaginaos el susto que veo que me estafan eso!», agrega.

Completamente nerviosa por la situación, la colaboradora televisiva cuenta que intentó ponerse en contacto con su banco. Sin embargo, inmediatamente recibió una llamada. «Me dice que tenía que hacer reclamaciones de 500 en 500, ya que es el límite que se puede hacer por Bizum, así hasta llegar a los 9.900 euros (…) Quería empezar la gestión cuanto antes porque estaba agobiada», señala.

Nuria Grau ha explicado que un hombre con acento español se hizo pasar por un trabajador de su banco. «Empezamos a hacer la gestión y me doy cuenta de que me habían hackeado mi propia aplicación del banco. Hago lo del Bizum en tres ocasiones y me doy cuenta de que no estaba reclamando, a pesar de que me ponía eso, sino que estaba aceptando hacer un Bizum de 500 euros, al hacer tres, pues envié 1.500 euros (…) En el momento que me doy cuenta y empiezo a preguntar, me cuelgan», dijo.

A la pregunta de si hay opción de recuperar el dinero que le han robado, la colaboradora fue clara. «Me dicen que como yo he autorizado esa presunta autorización de Bizum, no puedo hacer nada. Me han dicho que es casi imposible de recuperar, que con los datos del número de teléfono van a intentar ver quién es la estafadora, pero recuperarlos va a ser imposible», concluye. Una difícil experiencia que ha querido contar públicamente para prevenir a los espectadores.

¿Cuándo regresa Ni que fuéramos Shhh, programa donde trabaja Belén Esteban?

Después de concluir una primera temporada de infarto, los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh se han tomado unas pequeñas vacaciones con el objetivo de comenzar con más fuerza tras el verano. De esta manera, y desde el pasado 24 de julio, los espectadores han contado los días hasta el regreso del show televisivo.

Pero, la cuenta atrás está a punto de concluir. Pues, tal y como ellos han comunicado de forma oficial, el próximo lunes, 2 de septiembre, vuelven a la pequeña pantalla con muchas novedades.