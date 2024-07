Belén Esteban, contundente tras descubrir que se está grabando una serie sobre su vida sin su permiso

Belén Esteban se ha mostrado muy contundente. La popular colaboradora televisiva se ha pronunciado en Ni que fuéramos Shhh y ha hablado de un proyecto audiovisual que se está grabando actualmente y donde estarían haciendo uso de su vida personal sin ningún tipo de autorización.

«Los que estéis haciendo una serie en Benidorm, están haciendo una serie en Benidorm sobre mi vida, sin mi permiso. Tengo imágenes», comenzó diciendo. Un tema que la tiene muy molesta y del que ha querido hablar en el programa del Canal Quickie.

María Patiño, que se encontraba en el plató en ese momento, quiso calmar las aguas. La periodista le recordó a su compañera que Benidorm no pertenece a nadie en particular y que es común que se publiquen biografías de celebridades. Una opinión con la que Belén Esteban estuvo de acuerdo, pero no conforme.

La colaboradora se mostró muy contundente y dejó claro que sabía que Benidorm no era de su propiedad. Pero, también señaló que tiene todo el derecho a tomar medidas legales si se usa su vida como contenido, especialmente, si se realiza sin su aprobación.

La madrileña ha revelado que no es la primera vez que sucede. Al parecer, en otras ocasiones, varias empresas se han puesto en contacto con ella para realizar una docuserie de su vida. Peticiones a la que ella siempre se ha negado en rotundo, de momento.

BELEN ESTEBAN ADVIERTE: Están grabando en Benidorm una serie sobre la vida de Belén Esteban.#niquefuéramos3jl pic.twitter.com/Q0EbAZZqj2 — Srto Z (@Srto_Z) July 3, 2024

«Por favor, a todas las productoras, que han sido tres, que quieran hacer una serie de mi vida, he dicho ya muchas veces que, por ahora, no la quiero hacer. No quiero hacer una serie de mi vida», dejaba claro. Asimismo, la colaboradora ha recordado que su vida ya ha sido demasiado expuesta en los medios de comunicación.

Una época de su vida que no piensa volver a repetir y, menos, para la creación de una producción televisiva. «Mi vida está contada, estoy muy bien, gracias a Dios, tengo a tres personas, bueno, tengo a una que siempre está conmigo, pero tengo a una madre de 81 años que se sabe mi historia muy bien, lo malo y lo bueno de mí, y no quiero, por ahora, contar mi vida», sentenció.

Las redes sociales reaccionan a la docuserie que se está rodando de Belén Esteban

Como es habitual en plena era de las redes sociales, todo lo que sucede se comenta y se viraliza. El programa de Ni que fuéramos Shhh cuenta con mucho movimiento en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter), por lo que este momento de Belén Estaban no iba a ser menos.