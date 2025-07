Alegría veta a los periodistas en su visita a Zaragoza con el PSOE asediado por la corrupción

La ministra Pilar Alegría veta a los medios de comunicación en su visita oficial a Zaragoza este viernes para evitar hablar de la corrupción que asola al PSOE. La ministra de Educación y Deportes ha recibido a la selección aragonesa de fútbol, campeona de la Copa de las Regiones, y ha asistido a la entrega de medallas de Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal.

Los dos actos se han celebrado en la Diputación Provincial de Zaragoza, y en uno de ellos su gabinete había convocado a los medios de comunicación. Sin embargo, a primera hora de la mañana, ha aclarado que la cita con la prensa sólo estaba dirigida a los medios gráficos, es decir, que la ministra no daría declaraciones ni se sometería a las preguntas de los periodistas.

Pilar Alegría y los medios

Las visitas oficiales de la ministra a Aragón son cada vez más recurrentes. Desde que Alegría fue nombrada secretaria de general del PSOE aragonés, ha celebrado 26 actos oficiales en la comunidad autónoma. Una deferencia hacia Aragón que ni tenía antes de ser la líder del PSOE en la región, ni la tiene con otras regiones españolas como evidencia su agenda que ha sido consultada por OKDIARIO, en la que sus actos se limitan prácticamente a Madrid.

En sólo un mes la ministra ha celebrado 8 actos en sólo un mes en Aragón. Sin embargo, pese a dirigir al presidente de Aragón, Jorge Azcón, fuertes críticas por no haber visitado desde el primer día los lugares afectados por las fuertes tormentas de junio, Alegría no ha visitado como secretaria general las poblaciones, pese a que han insistido desde el partido que sí lo ha hecho a título personal, aunque no han mostrado imágenes.

Lo cierto es que desde que OKDIARIO preguntó a la ministra sobre su estancia en el Parador de Teruel, su gabinete ministerial ha tratado de limitar hasta la mínima expresión la exposición ante los medios de comunicación, reduciendo las preguntas de los periodistas a un máximo de cinco la media, vetando en alguna de ellas a este diario.

Y directamente este viernes, a las puertas de la celebración del Comité Federal del próximo sábado, ante preguntas incómodas que se podría enfrentar la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, directamente han retirado la rueda de prensa a los periodistas. De hecho, desde Delegación de Gobierno, se han visto obligados a mandar una comunicación con dicha «aclaración», que advertía que «las dos convocatorias enviadas de la ministra Pilar Alegría son sólo para gráficos».

Según indican desde Ferraz, Pilar Alegría mantendrá su posición dentro del núcleo duro de Sánchez, como era de esperar, pese a ser una de las personas aupadas por Santos Cerdán para que ésta lograra la secretaría general del PSOE aragonés, así como la persona que impuso a la ministra en las listas por Zaragoza para concurrir a las elecciones como número uno, cuando el propio

Lambán decidió no incluirla ni a ella ni su amiga Susana Sumelzo.

Por su parte, la otra aragonesa Manuela Berges –alcaldesa de Pedrola– saldrá de la Ejecutiva nacional, siendo relegada al Comité Federal, donde ocupará probablemente el puesto que rechazó la ejeana Teresa Ladrero –actual secretaria provincial de Zaragoza–.