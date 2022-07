Belén Esteban: emotiva felicitación de cumpleaños a Miguel Marcos, su marido

No es ningún secreto que Belén Esteban no está pasando por su mejor momento. Todo comenzó cuando, el lunes 25 de abril, sufrió un accidente en Sálvame por el que se rompió la tibia y el peroné. No fue una fractura limpia, por lo que días más tarde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Desde entonces, Belén Esteban se encuentra descansando en su casa de Paracuellos de Jarama. Aunque las primeras semanas han sido realmente complicadas, sobre todo al ser consciente de todos los proyectos que ha tenido que dejar pendientes, parece que se encuentra cada vez más animada. La rehabilitación está dando sus frutos, y cada vez tiene mejor ánimo.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Belén Esteban aprovechó la ocasión para dedicar uno de los mensajes más emotivos hasta la fecha. El destinatario, como no podía ser de otra manera, era su marido Miguel Marcos. ¿El motivo? Su 35 cumpleaños. Por lo tanto, era una ocasión perfecta para recordarle lo sumamente importante que es para ella.

Con la publicación de una imagen inédita donde los dos eran protagonistas, Belén Esteban quiso escribir este mensaje: “Mi amor, muchísimas felicidades por tantos buenos momentos vividos con nuestra familia de 3, y lo que nos queda por vivir”. Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de Sálvame quiso ir mucho más allá:

“Siempre juntos los 3, lo demás sobra. Te queremos mucho”, reconoció. Esa tercera persona a la que se refiere, evidentemente, es su hija Andrea Janeiro. Como suele ser habitual en las publicaciones de Instagram de Belén Esteban, a esta tampoco le falta detalle. Y es que, para acompañar a la imagen y al mensaje, ha querido añadir una canción verdaderamente especial.

Estamos hablando, cómo no, de Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. ¡Toda una declaración de amor! Sea como sea, Miguel Marcos se ha convertido en un gran compañero de viaje para Belén Esteban pero, sobre todo, un grandísimo apoyo para esta complicada etapa que le ha tocado vivir. ¡Qué ganas de que se recupere pronto y regrese al plató de Sálvame!