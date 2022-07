Kiko Matamoros estalla contra Anabel Pantoja: “Ha copiado a Belén Esteban”

El pasado domingo, en Supervivientes: Conexión Honduras con Ion Aramendi, pudimos conocer quién era el nuevo concursante expulsado de esta edición. Tras una votación muy ajustada entre Marta Peñate y Kiko Matamoros, la audiencia decidió que el colaborador de Sálvame regresara a España.

En Supervivientes: Tierra de Nadie, nada más pisar el plató, Kiko Matamoros volvió a decir lo que pensaba en todo momento. Eso sí, antes protagonizó un emotivo reencuentro con su novia Marta López Álamo. Después de 73 días de aventura, el tertuliano fue recibido entre aplausos por el público de Supervivientes 2022.

Entre otras cuestiones, Kiko Matamoros quiso compartir su punto de vista con Carlos Sobera: “La protagonista es Anabel Pantoja. Ha copiado el concurso que hizo Belén Esteban en GH VIP 3”. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Se ha hecho de una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su forma de entender el programa”.

Además, el expulsado de Supervivientes 2022 siguió explicando esa estrategia: “Te nominan hasta que desgastan, pero está lleno de muertos que quedan en la calzada. Aplaudo su inteligencia y censuro de alguna manera las de él resto». Por si fuera poco, añadió: «Se despiden entre lágrimas de cocodrilo y nos vemos en McDonald’s. La única beneficiaria es Anabel Pantoja y las víctimas los tontos útiles».

El colaborador de Sálvame continuó opinando sobre el concurso de su compañera de programa: «Ella cocina, y si no cocina se cabrea porque entonces no sale en los vídeos. Intentó hacerse una carpetita con Ignacio de Borbón, pero no lo consiguió y fue a por Yulen. Yo no creo en esa pareja. De alguna manera se complementan y se gustan. Se dan un servicio el uno al otro».

Por si fuera poco, sentenció de la siguiente manera: «Como imagen a ella le ha venido bien y a él mal. Ella va a salir como novia de un deportista y él como novio de Anabel, que eso no te lleva a ningún lado. Al Deluxe, si acaso». Es más que evidente que, pase lo que pase, Kiko Matamoros sí que ha sido uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2022.