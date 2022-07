Kiko Matamoros: ¿Cuántos kilos ha perdido tras su paso por ‘Supervivientes 2022’?

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras, presentada por Ion Aramendi tras haber superado la COVID-19. De esta manera, pudimos conocer la decisión final de la audiencia: Kiko Matamoros era el nuevo expulsado definitivo de la edición, mientras que Marta Peñate seguía concursando desde Playa Parásito.

Por lo tanto, antes de poner rumbo a España, el colaborador de Sálvame se ha enfrentado a uno de los momentos más esperados por los propios concursantes, pero también por la audiencia. ¿En qué consiste? En mirarse al espejo por primera vez después de tantísimas semanas de aventura.

Al observar su reflejo, Kiko Matamoros no tardó en reaccionar: “¡Dios, Dios, Dios! ¡Si parezco Ghandi!”, exclamó. Era más que evidente que se esperaba estar con unos cuantos kilos de menos, pero no imaginaba que fuera a ser un cambio tan sumamente drástico. ¡Ni muchísimo menos!

🪞 ¡MUY FUERTE! 🪞 Acompañamos a @KikoMatamoros en su reencuentro con el espejo 👀 ¡Ha perdido 19,9 kilos! 😱🔥 ¿Qué os parece?🌴 #Supervivientes2022 Nos vemos esta noche a las 21:55h en @telecincoes 📺 pic.twitter.com/j6bTrMiSzs — Supervivientes (@Supervivientes) July 5, 2022

Poco a poco, el ya exconcursante de Supervivientes 2022 comenzó a analizar diversas partes de su cuerpo. De esta manera, comentaba que “la cara no me ha quedado mal pero ¡cómo estoy! Me he consumido totalmente”. Acto seguido, Matamoros siguió analizándose: “Madre mía, ¡qué brazos! Me salen las clavículas por aquí. ¡Estoy asustado!”.

Posteriormente, el colaborador de Sálvame cogió el pergamino que le había entregado el equipo del reality. De esta manera, tal y como ocurrió con el resto de participantes que han sido expulsados, le preguntaron cuántos kilos creía que había perdido. Él apostó por unos 20 kilos y… ¡Ha acertado!

Y es que Kiko Matamoros, después de tantas semanas como concursante de Supervivientes 2022, ha perdido un total de 19,9 kilos. Al ser consciente de que ha acertado de lleno en su apuesta, no tardó en mirar a cámara para decir lo siguiente: “La verdad, es que listo soy”. Lo cierto es que estamos ante uno de los participantes que más ha dado de qué hablar en esta edición. ¡Sin lugar a dudas!