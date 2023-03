Belén Esteban: dardo envenenado a Yulen Pereira tras su ruptura con Anabel Pantoja

La relación entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja ha llegado a su fin, al parecer el esgrimista le había sido infiel con una modelo durante su ausencia en España. La andaluza se fue durante un tiempo para acompañar a su tía Isabel Pantoja durante su gira en América y, cuando volvió, se enteró de todo. Ahora una de sus amigas y colaboradora de Sálvame, Belén Esteban, ha querido dar su opinión sobre lo ocurrido, lanzándole un dardo envenenado al esgrimista.

Belén Esteban siempre ha sido una fiel defensora de esta pareja, e incluso esto le había provocado tener algún que otro enfado o momento de tensión con aquellos compañeros que pensaban que todo era una mentira. Anoche en el programa Sálvame, la colaboradora se mostró muy ofendida: “Yo sé todo lo que pasa, pero como es lógico no voy a traicionar a mi amiga. Pero lo único que voy a decir es una cosa”, comenzó diciendo.

Belén Esteban sobre la ruptura entre Anabel y Yulen: «Qué pena, que cuando una persona da tanto por amor, no se la valore o se piense en otras cosas»#yoveosálvamehttps://t.co/rWVUrJJ6RR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 6, 2023

Segundos más tarde, esta buscaba una cámara a la que dirigirse: “Qué pena que una persona que de tanto por amor no se la valore o se piensan otras cosas. Yo no voy a hablar de nada de lo que he hablado. Yo sí se lo que le ha dicho a ella, y en la vida es mejor estar solo que mal acompañado”, mandó un mensaje a su gran amiga.

Terelu Campos le reprochaba durante el programa que ella siempre había dado mucha caña a todas las personas que habían puesto en duda esta relación, por ello, la madrileña quiso defenderse: “Yo por supuesto, yo creía y yo estaba del lado de Yulen. Pero en el amor hay que arriesga y a veces arriesgar no supone nada, yo lo único que deseo es que mi amiga Anabel sea feliz”, volvió a comentar.