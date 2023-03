Belén Esteban estalla ante las bromas de Jorge Javier Vázquez y Adela González sobre Raquel Bollo

Durante el programa Sálvame emitido el pasado martes 28 de febrero, se volvió a vivir un tenso momento entre Belén Esteban, Adela González y Jorge Javier Vázquez. Todo ello a causa de una broma hecha por el presentador sobre Raquel Bollo, cuyos hijos se han convertido en los próximos participantes de Supervivientes 2023.

En Sálvame trataron el tema de si su madre iba a ir al plató para defenderlos: “Tenemos que aclarar que Raquel Bollo aquí no quiere venir y me han dicho que no quiere porque dice que no la dejan venir con tuppers”, bromeaba Jorge Javier Vázquez, haciendo alusión a los rumores que saltaron tras la asistencia de esta a los Premios Goya. Y es que, presuntamente, Raquel Bollo no paro de comer ningún momento, por lo que este hecho que rápidamente se convirtió en anécdota.

Raquel no ha podido evitar las lágrimas viendo la sorpresa de su hijo Manuel a sus abuelos en @DejateQuererTV#Sálvame

“Si yo voy a la gala de los Goya y dicen que voy con tuppers. Yo me reiría de la risa”, comentaba el presentador. Belén, Esteban, por el contrario, se mostraba muy molesta ante el comentario que acababa de escuchar: «A ella, lo que le molestó es que aquí se cuestionara el porqué acudió a los premios», comentaba.

Sin embargo, a pesar de que la incomodidad de ésta iba en aumento, tanto Jorge Javier, como Adela González seguían gastándole bromas: «Si quieres venir aquí el embutido viene ya con tupper, no hay que traerlo», «Solo viene aquí si Adela viene vestida de flamenca mañana», se reían. La madrileña cada vez estaba más enfadada, algo que despertó muchas dudas en sus compañeros: «¿Por qué eres tan negativa?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez.

«Conozco a Raquel bollo y no te va a traer el traje, además me acaba de escribir para que le mande tu teléfono que quiere hablar contigo». Evidentemente, a la empresaria le había molestado mucho tal comentario y pidió el teléfono para decírselo ella misma.