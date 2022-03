Tras varias semanas desparecida de la pantalla, muchos han sido los rumores sobre el paradero de Belén Esteban. Tras su viaje a Dubái para promocionar su empresa de alimentación, la colaboradora de ‘Sálvame’ no ha vuelto hasta este jueves 3 de marzo debido a que se contagió de Covid-19.

«Soy una privilegiada», explicó. Aunque no tuvo que acudir a ningún hospital, lo cierto es que sí que tuvo que estar vigilada por seguridad debido a que sufre diabetes, un factor de riesgo para los enfermos de Coronavirus. «Lo he pasado bien porque estoy vacunada y también de la gripe», aclaró.

«Lo he pasado en casa, lo que pasa es que estado muchos días dando positivo», además aclaró que debido a su gran carga viral era muy contagiosa. Esta ha sido la razón por la que ha estado fuera del programa durante tantos días, ya que por precaución con sus compañeros de programa.

«La verdad es que he tenido Covid. Lo he pasado un poco mal pero he estado muy controlada, porque al tener mi problema de azúcar todo se complica un poco más. He estado en casa pero es que todos los días daba positivo y podía contagiar muy fácilmente», le decía a Terelu y a Patiño.

En su ausencia han surgido nuevos frentes, como el embarazo de María José Campanario, que ha tratado de ocultar durante meses a la prensa la foto de su barriga. «Doy la enhorabuena a Jesús, a María José y a toda su familia. Cuando vi la barriguita me puse contenta. Va a ser hermano de una persona que es lo más importante de mi vida. Espero que salga todo bien», dijo

Por si fuera poco, una de la últimas apariciones de Belén Esteban en Sálvame fue su recordada discusión con Paz Padilla. «A Paz Padilla no le han despedido por nuestra discusión, y yo no he cobrado ese dinero que dicen durante el confinamiento», sentenció muy dura.

Tras explicar que en un primer momento llegó a pensar que se trataba de un catarro o de unas anginas tras los cambios de temperatura, decidió someterse a una PCR. Esta prueba se la hizo antes de comenzar un viaje familiar, por lo que evitó contagiar a sus más cercanos.

En último lugar, quiso dar las gracias a su marido Miguel por quedarse a su lado durante su enfermedad. Además, también rompió una lanza por la Sanidad pública, especialmente «por los centros de atención primaria, por los ambulatorios».