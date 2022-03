No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Belén Esteban se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más conocidas de nuestro país. Y no solamente eso, sino también es una de las más queridas. Lo cierto es que, sea como sea, su participación en ‘Sálvame’ no deja indiferente a nadie.

A pesar de todo, Belén Esteban ha estado unas cuantas semanas ausente de su puesto de trabajo en el programa de Telecinco. Muchos han sido los rumores que han surgido durante este tiempo, donde muchos daban por hecho que la de Paracuellos de Jarama había decidido dejar atrás esta etapa profesional.

Pero nada más lejos de la realidad. Belén Esteban, a través de su perfil de Instagram, ha comunicado a todos y cada uno de sus seguidores cuándo va a regresar al plató. Lo ha hecho a través de las historias, donde ha confirmado que este jueves 3 de marzo vuelve a ‘Sálvame’ como colaboradora. ¡Teníamos muchas ganas!

“Mañana vuelvo al programa con muchas ganas y para explicar mis días de ausencia”, explicó Belén Esteban a sus seguidores de esta red social. Además, quiso añadir algo más: “Deseando volver”. Por si fuera poco, regresa al plató con muchísimas cuestiones que enfrentar, como las últimas informaciones compartidas por la revista ‘Lecturas’.

El medio de comunicación, el pasado miércoles, aseguró que la de Paracuellos de Jarama habría ganado, presuntamente, 375.000 euros en el año 2020. Una información que la protagonista no tardó en desmentir, a través de Instagram. Por lo tanto, aprovechará su regreso al programa para aclarar esta información, así como otras tantas.

Lo cierto es que Belén Esteban está viviendo una etapa brillante a nivel profesional debido al éxito que está cosechando con ‘Sabores de la Esteban’. Un negocio que le ha llevado a Dubái, tal y como pudimos saber gracias a la exclusiva que concedió a la revista ‘Semana’. Es más que evidente que ella está feliz, ¡y nos alegramos mucho!