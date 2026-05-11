Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando no solamente en La 1 de Televisión Española, sino también en nuestro país. Esta semana, los más fieles seguidores de esta serie van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Leonor continúa desaparecida, por lo que la tensión crece por momentos, mientras que Rafael no tiene reparos a la hora de pedir ayuda tanto a Enriqueta como a Victoria. Don Hernando se defiende y lanza una acusación que podría cambiarlo todo, mientras que se arma de valor a la hora de expulsar tanto a Leonor como a Rosalía de la Casa Grande. Todo ello mientras que alguien descubre, a través de Bárbara y Luisa, toda la verdad sobre el hijo de Adriana. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 11 de mayo (capítulo 412) hasta el viernes 15 de mayo (capítulo 416).

Lunes 11 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 412)

Leonor continúa desaparecida, por lo que la tensión aumenta considerablemente y por momentos. Por si fuera poco, Bárbara tiene un tenso enfrentamiento con Victoria por querer entrometerse no solamente en su vida, sino también en la de Pedrito. Visiblemente herida, Luisa no tarda en confrontar a Alejo por sus palabras a Enriqueta. Después de todo lo sucedido, ¿podría confiar aún en el hombre del que está profundamente enamorada?

Martes 12 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 413)

Rafael no tiene reparos a la hora de pedir ayuda tanto a Victoria como a Enriqueta. ¿Qué es lo que se propone ahora el duque? ¿Cuál es su objetivo? En cuanto a don Hernando y José Luis, no tienen reparos a la hora de presionarlo para alejarse cuanto antes de Dámaso. Este, por su parte, termina ganándose al duque a través de su presunta lealtad. Al anochecer, una misiva urgente llega al marqués y lo hace de la mano de una noticia de lo más preocupante.

Miércoles 13 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 414)

Don Hernando no duda un solo segundo en defenderse con firmeza, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de lanzar una grave acusación que podría, incluso, llegar a cambiarlo todo. Por si fuera poco, Alejo se siente profundamente acorralado, hasta tal punto que se ve obligado a enfrentarse a Braulio. Esa misma noche, Leonor regresa al Valle, aunque no lo hace sola: se trata de una joven y, juntas, buscan colarse en la habitación de Rafael.

Jueves 14 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 415)

Don Hernando toma la decisión de expulsar tanto a Leonor como a Rosalía de la Casa Grande, y lo hace sin ningún tipo de miramiento. Todo ello mientras Luisa impide que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían estar ocultando. José Luis, por su parte, hace todo lo que está en su mano para intentar frenar a Rafael, pero parece que su hijo ya ha elegido de qué lado estar.

Viernes 15 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 416)

Rafael se niega en rotundo a readmitir a Leonor, a pesar de los cada vez más insistentes ruegos de Rosalía. En cuanto a don Hernando, se arma de valor para presionar a Victoria y, de esta forma, averiguar muchos más detalles sobre la muerte de los bandidos. Por si fuera poco, alguien descubre por boca de Luisa y Bárbara toda la verdad sobre el hijo de Adriana. ¿Quién comparte con ellas este gran secreto?